Ева Мендес и Райан Гослинг показали подросших детей: фото

Райан Гослинг и его супруга Ева Мендес редко появляются на публике. Актер задействован в съемках, а его жена занимается развитием бизнеса — у нее собственный pop-up-магазин одежды. Однако иногда папарацци все-таки удается подкараулить знаменитостей. На днях супругов заметили, когда они гуляли вместе со своими дочерьми.

Ева появилась на публике в полосатом розовом платье свободного кроя и сандалиях. Некоторые интернет-пользователи даже предположили, что актриса беременна, но эта информация не подтверждена. Звездная мама держала на руках дочь, а второй ребенок сидела на ручках у папы.

Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми

Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми

Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми

Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми

Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и полуторогодовалую Аманду. Актеры познакомились в 2011-ом, а в позапрошлом году, по слухам, обвенчались.