Ещё
Оксана Акиньшина показала подросшего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оксана Акиньшина показала подросшего сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известная актриса, многодетная мама Оксана Акиньшина нечасто балует публику фотографиями своих детей. Однако на днях звезда сделала редкое исключение — и показала поклонникам подросшего сына Константина.
На фотоснимке малыш предстал в образе индейца.
На праздник,
— лаконично подписала снимок звездная мама.
Напомним, в первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной, сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, а в конце января 2017-го Оксана родила дочь.
К слову, недавно в Сети появилось первое фото дочери Оксаны Акиньшиной.
А чуть ранее актриса продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовав фото в купальнике.
Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Дочь Валерия Меладзе поблагодарила родителей в день рождения Беременная Лера Кудрявцева вот-вот станет бабушкой Мать сменила имя сыну из-за ошибки в сделанной ради него татуировке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»3
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность3
Что говорят о мужчине его ягодицы4
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение