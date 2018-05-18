Оксана Акиньшина показала подросшего сына

Известная актриса, многодетная мама Оксана Акиньшина нечасто балует публику фотографиями своих детей. Однако на днях звезда сделала редкое исключение — и показала поклонникам подросшего сына Константина.

На фотоснимке малыш предстал в образе индейца.

На праздник,

— лаконично подписала снимок звездная мама.

Напомним, в первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной, сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, а в конце января 2017-го Оксана родила дочь.

К слову, недавно в Сети появилось первое фото дочери Оксаны Акиньшиной.

А чуть ранее актриса продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовав фото в купальнике.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!