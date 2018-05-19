Сколько стоит счастливое детство в Китае?

Москва, 19 мая — «Вести. Экономика» Вопреки ожиданиям официальных властей, после отмены закона «Одна семья-один ребенок» всплеска рождаемости Китай не увидел. Даже наоборот, по некоторым данным, случился небольшой спад. Согласно опросу, проведенному в КНР, около половины пар, уже имеющих одного ребенка, второго не планировали. В более богатых регионах таковых оказалось 60%. Что останавливает молодых китайцев, разбиралась Татьяна Глэр. Когда в семье рождается ребенок, вокруг него начинает крутиться весь мир и, без преувеличения, все финансовые потоки. Прежде всего, сами роды не бесплатные и стоят около $1200. За приватную палату, дополнительные услуги вроде обедов и интернета необходимо заплатить еще, как минимум, столько же. Если семья совсем живет скромно, то и больницу для родов она выбирает на свой бюджет, правда, и сервис такого госпиталя самый базовый. Если совсем денег нет, на помощь приходит вся семья: за 9 месяцев общими усилиями необходимая сумма найдется, поскольку на оплату родов государством рассчитывать не приходится. После появления на свет наследника родственники окружают плотным кольцом заботы и маму, и младенца. Согласно канонам китайской народной медицины, организму женщину после родов требуется от 30 до 100 дней для восстановления. В это время ей полагается только отдыхать, а о ребенке заботится няня, которую можно заказать в госпитале или специальном агентстве. Услуги такой помощницы недешевы — около $80 в день, в месяц — от $1600. Китайские молодые мамы рады принимать помощь как можно дольше или пока хватит бюджета. Если финансовые обстоятельства семью не стесняют, то сразу из роддома женщина и ребенок отправляются в восстановительный центр. Это что-то вроде санатория «мать и дитя», где за младенцами смотрит специальный персонал, пока мама вдоволь спит, занимается йогой и приятно проводит время. Прайсы таких санаториев — почти $2,5 тысяч в месяц. После возвращения домой малыш продолжает принимать ванны и массажи несколько раз в неделю в специальных детских бассейнах. Стоят водные процедуры $5-7 за одно посещение. Уже подросшего карапуза начинают активно развивать, особенно творчески и интеллектуально. Среди обязательных занятий двух-четырехлетнего ребёнка — языки, рисование, лепка, что-нибудь из спорта. «Быстрее, выше, сильнее», особенно в науках и искусстве, здесь пытаются быть чуть ли не с пеленок. Мамам и папам такие занятия обходятся от $8 в час за творчество до $30 за большой теннис. В Китае разрешили второго ребенка, но денег на него никто не выделяет. Если в России государство платит пособие, в Китае такого нет. «Многие родители очень боятся, что будет мальчик, особенно, если уже есть один сын. Ему университет оплати, квартиру купи, машину купи, денег на свадьбу дай, и это — в двойном размере», — рассказывает Наташа Рондо, вышедшая замуж за китайца. «У наших знакомых была ситуация, когда собирали целый семейный совет и отговаривали молодых родителей сохранить вторую беременность, поскольку у них уже был один сын».

Татьяна Глэр

Даже когда до свадьбы ребенка еще — как пешком до Китая, затрат хватает: самый простой детский сад в КНР требует ощутимых денег. Стоимость дошкольного образования начинается от $500 за семестр и стремится к бесконечности, превосходя плату за университет. Самые дорогие сады — международные — американские и британские, за ними следуют китайские с программой на английском языке или двуязычные. Конечно, цель многих семей — отдать ребенка в самый престижный сад, на который хватит денег. Среднее образование доступно всем, однако учиться бесплатно можно только по прописке: сменил место жительства — нет никаких гарантий, что ребенка зачислят в ближайшую школу. Престижнее всего учиться в частной международной или, хотя бы, в билингвальной школе. Если семья ставит образование ребенка в приоритет, а так обычно и происходит, то школа и дополнительные занятия становятся основной статьей расходов на долгие годы. Китайские родители тащат детей «на своих плечах», порой отказывая себе во всем, главное, чтоб было не хуже, чем у соседей. Здесь до сих пор очень важно, что подумают люди. Да и затраты на содержание и образование детей — не что иное, как инвестиции, которые на старости лет должны превратиться в дивиденды в виде заботы и, конечно, содержания.