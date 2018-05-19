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«Неужели!» Мария Кожевникова показала мужа
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«Неужели!» Мария Кожевникова показала мужа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Актриса Мария Кожевникова показал фото своего мужа. Актриса намеренно не публиковала фото своего мужа в социальных сетях, несмотря на то, что у пары уже родилось трое детей. Долгожданное фото девушка выложила в Инстаграм, где видно, что муж и жена путешествуют в автомобиле, за рулем которого как раз и находится ее муж. Подписчики сразу отреагировали на появление мужа Кожевниковой в ленте. «На личного водителя похож…белая рубашка, черные очки и взгляд устремлённый только вперёд», «Маша, шедевральный кадр! Красивыеее!», «Неужели! а муж красивый!», написали фанаты. Напомним, Мария вышла замуж за Евгения в 2013 году. В 2014-м актриса родила первого сына, в 2015-м у пары появился на свет еще один мальчик, а в 2017-м Кожевникова стала мамой в третий раз.
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 15 Май 2018 в 4:13 PDT
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