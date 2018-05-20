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Звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой
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Звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
36-летняя актриса Екатерина Волкова, получившая широкую известность благодаря яркой роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», призналась, что с радостью станет мамой во второй раз.
По словам звезды, она не боится «выпасть из рабочего графика», тем не менее, в ближайшем будущем пополнение они с мужем не планируют.
Дочка не требует брата или сестру, так что у нас есть время… С радостью стану мамой еще раз,
— сообщила Екатерина Волкова.
По словам актрисы, их с мужем единственная дочь больше похожа характером на папу: «Дочь похожа на меня мимикой, упертостью, целеустремленностью. А в остальном она — Андрюха. Усидчивая, хорошо рисует, любит подуться, но быстро отходит. Бывает, они с мужем начинают одновременно меня атаковать: „Мама, почему папа так делает?!“, „Катя, скажи Лизе, чтобы она так себя не вела!“ Смотрю на них и понимаю: ну одинаковые же!» — поделилась Екатерина Волкова со «СтарХитом».
Напомним, с 2010 года актриса Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым. В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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