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57-летний Хью Грант собрался впервые жениться
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57-летний Хью Грант собрался впервые жениться 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Хью Грант собирается жениться на своей возлюбленной, 39-летней Анне Эберштейн уже в конце месяца, сообщает The Sun. Для актера этот брак станет первым.
Хью Грант и Анна Эберштейн вместе шесть лет. Они растят троих общих детей — пятилетнего сына, двухлетнюю дочь, а также ребенка, родившегося в этом году, имя и пол которого пара скрывает. Стоит отметить, что после рождения первенца Хью Грант ушел от Эберштейн и вернулся к своей бывшей возлюбленной, администратору китайского ресторана Тинглан Хонг, от которой у него есть двое детей.
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Фото:Instagram
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