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57-летний Хью Грант женится на матери своих детей
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57-летний Хью Грант женится на матери своих детей 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
57-летний голливудский актер Хью Грант, покоривший сердца миллионов женщин, впервые в жизни женится. Мужчина решил узаконить отношения с возлюбленной, матерью троих своих детей Анной Эберштейн.
Об этом сообщает BBC News, а издание The Sun уточняет, что свадьба состоится уже в ближайшее время — в течение месяца.
Хью Грант и его 39-летняя избранница вместе с 2012 года, влюбленные растят троих детей: в 2012 году у пары родился сын Джон, в 2015-м появилась на свет дочка, имя которой не раскрывается, а в марте 2018-го в семье родился третий малыш, чье имя и пол также держится в секрете.
Фото: splashnews.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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