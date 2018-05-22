57-летний Хью Грант женится на матери своих детей

57-летний голливудский актер Хью Грант , покоривший сердца миллионов женщин, впервые в жизни женится. Мужчина решил узаконить отношения с возлюбленной, матерью троих своих детей Анной Эберштейн.

Об этом сообщает BBC News, а издание The Sun уточняет, что свадьба состоится уже в ближайшее время — в течение месяца.

Хью Грант и его 39-летняя избранница вместе с 2012 года, влюбленные растят троих детей: в 2012 году у пары родился сын Джон, в 2015-м появилась на свет дочка, имя которой не раскрывается, а в марте 2018-го в семье родился третий малыш, чье имя и пол также держится в секрете.

Фото: splashnews.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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