Муж бросил ее на 8-м месяце беременности и с еще 3 детьми. Но, мама не сдалась!

Моя мама — крута! Почему? Потому что, когда она была на 8 месяце беременности мной, мой отец сказал ей, что (1) у него был роман с кем-то на 8 лет моложе и (2) он хотел развода. У них было четверо совместных детей (считая меня), и моя мама не работала, и никогда не заканчивала колледж из-за детей. У мамы действительно не было возможности прокормить себя и нас.

Мой отец буквально съехал и ушел, прежде чем я даже родился, и дальше продолжал жениться и разводиться еще 3 раза… Я уверен, что мама плакала и жалела себя в первое время, но потом она сказала: «Это все отстой!» и начала надирать задницу жизни.

Мама сразу же подала заявку на продовольственные талоны, чтобы она могла кормить нас (мы получали их в течение 6 месяцев, пока она нашла работу и встала на ноги). Она работала на двух работах в течение следующих 20 лет, чтобы вырастить и прокормить всех нас. Каждый вечер мама приходила домой уставшей, но все же помогала нам с нашими научными проектами, домашними заданиями и т. д. Она была удивительным человеком и образцом для подражания, несмотря на дерьмовую ситуацию в жизни, которая сложилась.

Мама ни с кем не встречалась все время, пока мы росли, потому что очень трудно найти парня, который хочет поселиться с матерью-одиночкой четверых детишек. Теперь она снова вышла замуж и счастлива в любви! Было много взлетов и падений, но теперь все трое моих братьев и я успешны, независимы и счастливы, и это на 100% благодаря нашей матери.

Цените и любите своих матерей!