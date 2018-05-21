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Лера Кудрявцева планирует рожать за рубежом
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Лера Кудрявцева планирует рожать за рубежом 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Недавно шоумен Андрей Малахов официально подтвердил давно гуляющие в СМИ и соцсетях слухи: его коллега, телеведущая Лера Кудрявцева ждет ребенка.
А на днях прессе стало известно, что рожать звездная мама, скорее всего, отправится за рубеж.
Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок — конец лета — начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном,
— рассказал «СтарХиту» источнок из окружения телезвезды.
Фото: Instagram
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