Лера Кудрявцева планирует рожать за рубежом

А на днях прессе стало известно, что рожать звездная мама, скорее всего, отправится за рубеж.

Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок — конец лета — начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном,

— рассказал «СтарХиту» источнок из окружения телезвезды.

Фото: Instagram

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