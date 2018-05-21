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Стало известно, когда родит 47-летняя Лера Кудрявцева
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Стало известно, когда родит 47-летняя Лера Кудрявцева 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
О беременности Леры Кудрявцевой рассказали уже многие ее друзья и коллеги, но сама телеведущая и ее супруг Игорь Макаров предпочитают пока не комментировать интересное положение телезвезды. Журналистам удалось пообщаться с близкими Леры и выяснить подробности предстоящих вторых родов.
— сооющили в окружении Кудрявцевой изданию Starhit.
По информации издания, Лера сейчас выбирает между Европой и Америкой. В Штатах она рассматривает медцентр «Седарс-Синай», в котором роды начинаются от 1 миллиона рублей.
Напомним, Лера в 2013 году вышла замуж за 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова. Для спортсмена этот ребенок станет первым. У Кудрявцевой же есть 28-летний сын Жан от первого брака.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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