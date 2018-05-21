Наташу Королеву заподозрили в беременности

Поводом послужило нежное фото с Тарзаном.

44-летняя певица поделилась в социальных сетях очередным снимком с любимым супругом. На нем Сергей Глушко нежно обнимает Королеву за талию, и пара буквально светится от счастья. Ну, а ракурс выбран такой, что кажется — Наталья слегка поправилась.

Все это позволило поклонникам сразу же заподозрить, что в звездной семье намечается прибавление. В комментариях Королеву сразу же начали спрашивать, не ждет ли она ребенка, а кое-кто уже поспешил поздравить своих кумиров.

20 Май 2018 в 6:33 PDT Напомним, фанаты уже несколько лет подряд мечтают, чтобы у Тарзана с Королевой родился малыш, точнее — малышка. Да и сама Наталья не раз признавалась в интервью, что очень хотела бы подарить мужу второго ребенка, а сыну, который смотрится как ее младший брат — братика или сестричку, но пока это у нее не получается.

Но поклонники не теряют надежды, что звезда все-таки скоро порадует их прекрасной новостью. Тем более, все больше знаменитостей решаются на то, чтобы забеременеть, далеко не в юном возрасте.

Моника Белуччи родила вторую дочь Леони своему тогдашнему мужу актеру Венсану Касселю 20 мая 2010 года в возрасте 45 лет, первая появилась на свет шестью годами раньше. Однако рождение малышки не спасло звездный брак — в 2013 году пара рассталась.

Мими Роджерс в 2001 году было 45 лет, когда на свет появился ее второй ребенок — сын Чарли от мужа, кинопродюсера Криса Кьяффы. Первенцу Мими, дочке Люси, на тот момент было 6 лет.

Холли Берри от третьего мужа Оливье Мартинеса, брак с которым продлился всего два года, 5 октября 2013 года в возрасте 46 лет родила сына, а ее дочь от предыдущего мужа Габриэла Орби появилась на свет за 5 лет до этого.

Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Пианино» Холли Хантер родила мальчиков-близнецов в январе 2006 года в возрасте 47 лет.

Венди Вассерстейн, сценаристка, обладательница престижной Пулитцеровской премии, родила дочь, когда ей было 48 лет. К сожалению, через 7 лет Венди скончалась от лимфомы.

Джина Дэвис, звезда фильмов «Тельма и Луиза», «Муха» и «Битлджус» — настоящая рекордсменка в деле позднего деторождения: дочь она родила в 46 лет, а мальчиков-близнецов — в 48.

Келли Престон замужем за Джоном Траволтой с 1991 года. Сына-первенца Келли родила в 1992 году в 30 лет (он трагически погиб в 2009 году в возрасте 16 лет, упав и ударившись головой о край ванны), дочь — в 38 лет и еще одного сына в 2010 году, когда ей было 48 лет.

Мелани Гриффит Известная американская телеведущая Нэнси Грейс родила разнополых близнецов в 48 лет. На фото Нэнси с Джоном Войтом

Актер Аль Пачино в интервью не раз говорил, что на старости лет (сейчас ему 76) обнаружил в себе океан любви к детям, с которыми проводит сейчас все свое свободное время. А все благодаря этой самоотверженной актрисе, с которой он встречался с 1996 по 2003 годы — Беверли Д’Анджело родила ему близнецов Антона и Оливию 25 января 2001 года в возрасте 48 лет.

Американская писательница Элизабет Эдвардс родила своему мужу-сенатору дочь в 48 лет, а сына аж в 50!

И, наконец, рекордсменка нашего списка — Хелен Моррис! Когда ей исполнилось 52 года, она родила дочь своему мужу, режиссеру Мартину Скорсезе. На фото — с мужем и дочкой (в центре).

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