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Три комплекса упражнений для утренней зарядки с детьми
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Три комплекса упражнений для утренней зарядки с детьми 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
Зарядка по утрам может стать для малыша отличной здоровой привычкой. Физические упражнения помогут крохе и его маме проснуться, взбодриться и начать новый день в хорошем настроении.
В этом ролике вы найдете полезные рекомендации, которые помогут вам правильно начать занятия с крохой. Также в видео даны три подборки разных упражнений, поэтому вы сами можете выбрать для себя самый комфортный вариант или попробовать все три по очереди.
Упражнения подойдут для зарядки с детьми от года до трех лет.
Смотрите скорее видео, запоминайте упражнения и начните завтрашнее утро с энергичной зарядки!
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