Три комплекса упражнений для утренней зарядки с детьми

Зарядка по утрам может стать для малыша отличной здоровой привычкой. Физические упражнения помогут крохе и его маме проснуться, взбодриться и начать новый день в хорошем настроении.

В этом ролике вы найдете полезные рекомендации, которые помогут вам правильно начать занятия с крохой. Также в видео даны три подборки разных упражнений, поэтому вы сами можете выбрать для себя самый комфортный вариант или попробовать все три по очереди.

Упражнения подойдут для зарядки с детьми от года до трех лет.

Смотрите скорее видео, запоминайте упражнения и начните завтрашнее утро с энергичной зарядки!