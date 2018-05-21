Роды летом: чего больше — плюсов или минусов

Многие будущие мамы задумываются о том, в какое время года легче проходят роды. Более того, некоторые супружеские пары даже специально под сезон родов планируют беременность.

«Летидор» обратился к Светлане Ивановне Лизуновой, гинекологу-эндокринологу, репродуктологу (стаж более 35 лет), чтобы выяснить, действительно ли процесс родов происходит по-разному в зависимости от времени года.

Роды — это физиологический процесс, к которому женский организм готовится весь период беременности. Но нередко возникает вопрос: а вдруг высокая температура летом как-то повлияет, ухудшит течение беременности и роды, вдруг именно летом роды пройдут несравнимо тяжелее. Давайте разберемся, оправданы ли опасения.

Чего боятся будущие мамы

Один из самых частых страхов у будущих мам связан с тем, что рожать в жару будет сложнее именно из-за духоты. Но на сегодняшний день (XXI век!) даже в квартирах у многих есть кондиционеры. А в лечебных учреждениях, особенно в роддомах, система вентиляции и кондиционирования отработана по всем нормам санэпидрежима. Там стоит качественная приточно-вытяжная система вентиляции: одновременно обеспечивается приток свежего воздуха и удаляется загрязненный с помощью вентилятора.

Будущим родителям важно понимать, что сам процесс родов запускается не беременной женщиной, а плодом.

Для плода температурный режим одинаков в любое время года вне зависимости от того, холодно маме или жарко.

Поэтому роды начнутся не тогда, когда мама будет страдать от жары, а когда в зависимости от состояния плода женский организм получит соответствующий сигнал.

А вот переносить беременность при температуре 40 градусов действительно тяжелее. В это время будущей маме требуется обильное питье (но советуйтесь с врачом, есть индивидуальные особенности, связанные с общим состоянием здоровья и наличием или отсутствием отеков или других осложнений беременности).

Если у женщины на последних неделях беременности наблюдается поздний токсикоз, ей нужно стараться больше находиться в прохладных проветриваемых помещениях. Ведь жара утяжеляет течение любого заболевания, это касается любых патологий беременности.

Плюсы родов в летний период

Что хорошего в предстоящих родах летом?

На ребенка не нужно надевать много одежды, укутывать, можно гулять с ним на улице сразу после выписки из родома, так как нет большой разницы температур и не требуется специальная адаптация.

С «летними» детками можно долго гулять на свежем воздухе, а у кормящих мам есть большой выбор натуральных витаминов, поскольку сезон овощей, фруктов и ягод в самом разгаре. Но все хорошо в меру, питаться нужно осторожно, чтобы не возникли проблемы со здоровьем у малыша в виде аллергии или нарушения стула.

«Летние» дети в большем количестве получают витамин Д.

Педиатры подтверждают, что «летние» дети прибавляют в весе и росте быстрее своих ровесников, родившихся в другое время года.

Минусы родов в летний период

В жару есть повышенная опасность для мамы и малыша: в это время микробы, бактерии размножаются быстрее.

Поэтому после родов летом необходимо тщательно обрабатывать все раневые поверхности как у мамы, так и у ребенка, не допускать опрелостей.

Все родильные дома периодически закрываются на мойку в определенной очередности. Это проводится для борьбы с внутрибольничными инфекциями. Все поверхности обрабатываются, чтобы среди микроорганизмов не выработались виды, устойчивые к антибиотикам. График закрытия известен заранее.

Поэтому выбор роддома зависит от даты закрытия, это нужно выяснить за несколько месяцев до срока предполагаемых родов, особенно если вы планируете заключать контракт на роды и рассматриваете несколько родильных домов или перинатальных центров.

Но помните, что независимо от времени года в каждом роддоме работают опытные и квалифицированные врачи и медицинский персонал. Поэтому не бойтесь рожать летом!