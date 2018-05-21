Я уверена, что роды с мужем проходят легче и приятнее, чем без него: колонка Иланы Юрьевой

Улучшаются ли отношения между супругами после совместных родов, становится ли их связь более прочной и гармоничной, будет ли мужчина после увиденного такими же влюбленными глазами смотреть на женщину?

Роды — это чисто женское дело или в рождении малыша должны принимать участие оба партнера? Об этом в своей новой колонке рассуждает Илана Юрьева , актриса шоу «Уральские пельмени», жена и мама трехлетней дочери Дианы.

Лично я считаю, что при естественных родах присутствие мужа в палате — это хорошо. К сожалению, в нашем случае по медицинским показаниям это было невозможно. Но если бы врачи разрешили, я и мой муж Дима воспользовались бы такой возможностью.

По опыту своих знакомых знаю, что когда пара вместе проходит через роды, партнеры становятся ближе.

Даже если у будущего папы нет возможности находиться в палате, пусть ждет в коридоре. Как только врачи разрешат, он сразу возьмет малыша на руки. Это такой важный момент — он сразу же пробуждает отцовские чувства!

Многие молодые отцы долго привыкают к новому члену семьи. Папы боятся взять кроху на руки, а порой даже ревнуют его к женщине… У тех мужчин, которые видели момент рождения малыша, такого нет. Они сразу воспринимают ребенка как часть себя и легче справляются с уходом за новорожденным.

Еще один важный момент. Роды — колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка. Но если тебя за руку держит любимый человек, переносить это намного легче. Муж и подбодрит, и поддержит, и спинку помассирует.

Врач рассказывал мне, что женщины, которые рожают с мужьями, чувствуют себя более защищенными, меньше переживают и даже меньше испытывают боль.

Врачи (пусть даже очень профессиональные) рядом — это хорошо, но если еще и твой партнер рядом — это хорошо вдвойне. Он точно проследит за всем, ведь мужчинам важно держать под контролем всякие нюансы. В то же время можно быть уверенной, что при необходимости супруг и доктора позовет, и воды принесет.

Это же счастье — в такой ответственный момент быть окруженной заботой и любовью! Поэтому я уверена, что роды с любимым человеком проходят приятнее, чем в одиночестве.

Будущие мамочки и папочки, если вы решили рожать вместе, обязательно готовьтесь к этому процессу заранее. Тем более если это ваш первый ребенок.

Разумеется, все нюансы заранее продумать не получится, но вы сможете больше узнать и будете морально готовы к тому, что произойдет.

Поговорите с врачом, ведь он был свидетелем разных ситуаций — и сможет дать совет, исходя из своего опыта. Поищите информацию о партнерских родах на форумах в интернете. Только не читайте страшилки, настраивайтесь на позитив и выбирайте тех, кто пишет по делу и смотрит на роды с оптимистичной стороны.

Очень хорошо, если у вас получится договориться о личной встрече с парой, которая вместе прошла через рождение ребенка. Приходите на встречу вчетвером. Оставьте пап наедине — пусть все, о чем они поговорят, будет их общим маленьким секретом. А еще можно вместе сходить к психологу, посмотреть видео или пойти на курсы для пар, решившихся на роды вместе.

Чем раньше вы начнете готовиться, тем больше времени у вас будет, чтобы понять, справитесь ли вы с этим событием.

Важно, чтобы и у вас, и у вашего мужчины не было сомнений.

Если кто-то один не уверен, возможно, не стоит идти на это. Так что если ваш муж сначала согласился, а позже признался, что не потянет, не настаивайте — упорство в этом вопросе никому не пойдет на пользу.

Нужно также понимать, что мужчине может стать не по себе во время родов. Ничего страшного, если он вдруг захочет выйти. Поверьте, он не струсил. Просто этот стресс оказался для него слишком сильным. Не укоряйте его этим и не припоминайте в ссорах — он сделал все что мог, и даже больше, ведь не все мужья в принципе соглашаются быть рядом с женой в такие минуты.

Помните, что рожать вместе — это решение, которое должно приниматься совместно. И каким бы оно ни было, пусть с ним в вашу жизнь придут гармония и радость!

Фото: Мария ТишковецTishler Studio, Instagram@ilana7788_

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