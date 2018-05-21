Ещё
Дети оказались в опасности из-за слежки родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети оказались в опасности из-за слежки родителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты по безопасности обнаружили критическую уязвимость в приложении для отслеживания действий ребенка в социальных сетях и мессенджерах TeenSafe. Об этом сообщает ZDNet.
По словам специалистов, два сервера компании, размещенные на облачном сервисе Amazon, остались без защиты паролем. Это значит, что учетные записи тысяч родителей и их детей были практически в открытом доступе.
Исследователь Роберт Виггинс (Robert Wiggins) заявил, что на одном сервере хранилось более 10 тысяч записей в базе данных, в числе которых находились электронные письма для регистрации в системе. Там же можно было найти связанные с аккаунтом электронные адреса Apple ID.
Кроме того, записи содержали имена смартфонов, уникальные идентификаторы и незашифрованные пароли от Apple ID детей. Так как TeenSafe требует, чтобы двухфакторная аутентификация на устройствах была отключена, это позволяло хакерам без труда взломать смартфон ребенка из базы.
Разработчики компании уже закрыли доступ к одному из серверов после того, как эксперты сообщили им об опасной уязвимости. Представители TeenSafe заявили, что начали предупреждать клиентов, чьи данные могли попасть в руки злоумышленников.
TeenSafe позволяет родителям постоянно следить за тем, что их ребенок делает на смартфоне. Приложение выдает родственникам всю историю поисковых запросов в браузере, историю звонков, переписку в сторонних соцсетях и мессенджерах, а также историю активности в дейтинг-сервисах. Программа работает на смартфонах под управлением Android и iOS. Только в США ее используют более миллиона человек.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с дочерью Владимира Турчинского7
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой156
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны17
Развесные магазинные креветки оказались ядовитыми11
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве67
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:09
Что стало с дочерью Владимира Турчинского
Звёзды
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение