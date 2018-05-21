Ещё
Семья основателя «Уральских пельменей» поздравила дочь с днем рождения забавным видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья основателя «Уральских пельменей» поздравила дочь с днем рождения забавным видео 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Дмитрий Соколов, известный многим по выступлениям в шоу «Уральские пельмени», и его жена Ксения 19 мая отметили первый день рождения их младшей дочери Сони. Девочка родилась год назад и стала пятым ребенком для Дмитрия и третьим для Ксении. В Instagram жена юмориста уже показала, как семья отметила праздник. Однако, для поклонников звездной семьи он начался с забавного видеопоздравления, которое опубликовала Ксения.
Сонечка, доченька! Поздравляем тебя с первым годом твоей жизни! Повеселила ты нас сегодня с папой. Оставайся такой же смышленой и веселой девочкой!
— подписала она ролик.
Чуть позже Ксения показала, какой торт семья приготовила для малышки, а также поделилась еще несколькими фото. Поздравить Соню пришли не только ее старшие брат и сестра, но и другие дети. В результате, получился настоящий детский праздник.
Напомним, всего у Дмитрия Соколова, помимо Вани, пятеро детей. Почти год назад Ксения родила дочку. О рождении третьей малышки пара сообщила в социальных сетях 19 мая. Интересно, что вначале супруги решили назвать ребенка Иоанной, однако позже передумали и удалили запись об этом из соцсетей. Теперь они зовут ребенка Соней.
От первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнилось три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.
Фото: Instagram / @sokolovedk_
Letidor.ru: последние новости
Роды летом: чего больше — плюсов или минусов Певица Натали показала любознательного сына Виновата мать: как мы сами воспитываем из мальчиков нытиков
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с дочерью Владимира Турчинского12
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой157
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны
Звёзды, которые оконфузились на публике
Что стало с супермоделями девяностых
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:09
Что стало с дочерью Владимира Турчинского
Звёзды
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение