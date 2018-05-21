Семья основателя «Уральских пельменей» поздравила дочь с днем рождения забавным видео

Дмитрий Соколов , известный многим по выступлениям в шоу «Уральские пельмени», и его жена Ксения 19 мая отметили первый день рождения их младшей дочери Сони. Девочка родилась год назад и стала пятым ребенком для Дмитрия и третьим для Ксении. В Instagram жена юмориста уже показала, как семья отметила праздник. Однако, для поклонников звездной семьи он начался с забавного видеопоздравления, которое опубликовала Ксения.

Сонечка, доченька! Поздравляем тебя с первым годом твоей жизни! Повеселила ты нас сегодня с папой. Оставайся такой же смышленой и веселой девочкой!

— подписала она ролик.

Чуть позже Ксения показала, какой торт семья приготовила для малышки, а также поделилась еще несколькими фото. Поздравить Соню пришли не только ее старшие брат и сестра, но и другие дети. В результате, получился настоящий детский праздник.

Напомним, всего у Дмитрия Соколова, помимо Вани, пятеро детей. Почти год назад Ксения родила дочку. О рождении третьей малышки пара сообщила в социальных сетях 19 мая. Интересно, что вначале супруги решили назвать ребенка Иоанной, однако позже передумали и удалили запись об этом из соцсетей. Теперь они зовут ребенка Соней.

От первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнилось три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.

Фото: Instagram / @sokolovedk_