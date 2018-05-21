Бен Аффлек светился от счастья на прогулке с детьми: фото

После многочисленных мемов «грустного» Бена Аффлека , поклонники уже и не надеялись увидеть своего кумира в хорошем расположении духа. Обычно актер, заметив папарацци, старается скрыться от них. Однако не в этот раз.

Бен Аффлек с дочерью

Бен Аффлек провожает своего сына на бейсбольную игру (фото)

Репортерам удалось запечатлеть Бена вместе с его детьми после церковной службы. Актер приветливо улыбался в камеру и выглядел счастливым. Сделав несколько кадров с детьми для репортера, Аффлек посадил их в машину.

Бен Аффлек с детьми

Бен Аффлек с детьми

Бен Аффлек с дочкой

Бен Аффлек с дочкой

Бен Аффлек с сыном