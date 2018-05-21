Бен Аффлек светился от счастья на прогулке с детьми: фото 

После многочисленных мемов «грустного» Бена Аффлека, поклонники уже и не надеялись увидеть своего кумира в хорошем расположении духа. Обычно актер, заметив папарацци, старается скрыться от них. Однако не в этот раз.
Бен Аффлек с дочерью
Бен Аффлек провожает своего сына на бейсбольную игру (фото)
Репортерам удалось запечатлеть Бена вместе с его детьми после церковной службы. Актер приветливо улыбался в камеру и выглядел счастливым. Сделав несколько кадров с детьми для репортера, Аффлек посадил их в машину.
Бен Аффлек с детьми
Бен Аффлек с детьми
Бен Аффлек с дочкой
Бен Аффлек с дочкой
Бен Аффлек с сыном
У Бена и его бывшей жены Дженнифер Гарнер есть трое детей — 6-летний Сэмуель, 12-летняя дочь по имени Вайолет и 9-летняя Серафина. Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей.