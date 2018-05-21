Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 23 мая 2018 года

Темы номера:

Мы узнали, как дети звезд готовятся к «великому и ужасному» Единому государственному экзамену

Актриса Любовь Толкалина рассказала, почему верит в женскую дружбу, пренебрегает сном и каждую неделю бывает в церкви

Супруга футболиста Александра Кержакова призналась в том, что их брак развалился

Звездные семьи, где родители не могут полюбовно решить вопросы воспитания и содержания наследников