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Следователи начали проверку по факту смерти новорождённых в Магнитогорске
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Следователи начали проверку по факту смерти новорождённых в Магнитогорске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Доследственная проверка началась по факту информации о смерти двух новорождённых в медицинских учреждениях Магнитогорска, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
«По предварительной информации, один ребёнок в тяжёлом состоянии поступил в больницу из роддома, второй был доставлен из квартиры после выписки из родильного дома, — уточнили следователи. — В ходе проверок будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников».
Речь идёт о родильном доме № 1 и детской больнице № 3 Магнитогорска. По мнению судмедэксперта, один из малышей умер от сепсиса, причиной которого стала кишечная инфекция в роддоме. В результате учреждение временно закрыли до обнародования результатов анализов. Сотрудники следственного управления также отмечают, что это не единственная смерть новорождённого из этого роддома.
«О кишечной инфекции в этом роддоме услышала ещё год назад. Говорят, что эта инфекция там много лет, и ничего не могут сделать, чтобы её вывести. Ремонт и другие меры не помогают. Не знаю, насколько это правда, но рисковать я не стала и выбрала другой роддом», — написала в соцсети м Магнитогорска Ольга Буравова.
Роженица, потерявшая ребёнка, по данным местных СМИ, также написала заявление в прокуратуру.
Как сообщил журналистам главврач первого роддома Магнитогорска Сергей Богданов, инфекция на самом деле была обнаружена у четырёх новорождённых. Один умер, а трое других находятся на лечении в детской больнице № 3.
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Женский форум  Ещё 10 источников 
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