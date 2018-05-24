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Смерть младенцев в Магнитогорске переросла в два уголовных дела
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Смерть младенцев в Магнитогорске переросла в два уголовных дела 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Смерть двух новорождённых детей в больнице Магнитогорска стала поводом для возбуждения уголовных дел по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщают в региональном СУ СКР.
«В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников лечебного учреждения и родильного дома», — отметили в ведомстве.
Напомним, информация о смерти младенцев появилась 22 мая. По предварительным данным, новорождённая девочка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии из роддома и скончалась 12 мая, а 16 мая умер мальчик, накануне выписанный из роддома. После случившегося роддом закрыли для проверки, поскольку роженицы заявили, что дети могли подхватить там кишечную инфекцию.
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Женский форум  Ещё 17 источников 
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