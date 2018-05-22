В Магнитогорске из-за смерти новорождённых закрыли родддом

Роддом № 1 Магнитогорска временно приостановил приём рожениц из-за информации о смерти двух новорождённых, сообщает сайт «Первый областной».

По мнению рожениц, малыши умерли от сепсиса, причиной которого стала кишечная инфекция в медицинском учреждении. Информацию об этом одна из мам выложила в социальной сети.

Магнитогорские врачи поясняют, что речь идёт о двух младенческих смертях. Причём оба ребёнка скончались в детской больнице № 3. Первого малыша, по словам заместителя главврача по медицинской части Оксаны Сухановой, в больницу действительно перевели из первого роддома. Новорождённый находился в тяжёлом состоянии. Патологоанатомы заключили, что смерть наступила от врождённого сепсиса.

Другой ребёнок родился в детской больнице № 3, его и маму успешно выписали, но вскоре малыш снова попал в медицинское учреждение.

«Диагноз сейчас в работе, но там была генетическая патология плода, которая от роддома не зависит», заверила Оксана Суханова.