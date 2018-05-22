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В Магнитогорске из-за смерти новорождённых закрыли родддом
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В Магнитогорске из-за смерти новорождённых закрыли родддом 

АиФ 1 час назад
Фото: 74.ru
Роддом № 1 Магнитогорска временно приостановил приём рожениц из-за информации о смерти двух новорождённых, сообщает сайт «Первый областной».
По мнению рожениц, малыши умерли от сепсиса, причиной которого стала кишечная инфекция в медицинском учреждении. Информацию об этом одна из мам выложила в социальной сети.
Магнитогорские врачи поясняют, что речь идёт о двух младенческих смертях. Причём оба ребёнка скончались в детской больнице № 3. Первого малыша, по словам заместителя главврача по медицинской части Оксаны Сухановой, в больницу действительно перевели из первого роддома. Новорождённый находился в тяжёлом состоянии. Патологоанатомы заключили, что смерть наступила от врождённого сепсиса.
Другой ребёнок родился в детской больнице № 3, его и маму успешно выписали, но вскоре малыш снова попал в медицинское учреждение.
«Диагноз сейчас в работе, но там была генетическая патология плода, которая от роддома не зависит», заверила Оксана Суханова.
В настоящее время Роспотребнадзор взял в роддоме и у его сотрудников пробы на анализ.
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