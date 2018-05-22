Звезда «Кухни» Валерия Федорович впервые стала мамой

25-летняя актриса Валерия Федорович , известная широкому зрителю по ролям в сериалах «Кухня», «Прощай, любимая…» и «Отель Элеон», недавно родила первенца. Оказалось, что мальчик появился на свет еще три месяца назад, но звезде удавалось скрывать этот факт от общественности. Раскрыть секрет она решила, появившись на церемонии детской премии «Дай пять!».

Получая награду в номинации «Любимая актриса», Валерия заявила, что стала мамой.

Может, я и зря призналась, что три месяца назад у меня появился ребенок. Но сегодня я увидела таких милых, таких талантливых детей — и у меня просто зашкалили эмоции,

— заявила актриса.

Стоит отметить, что она довольно быстро пришла в форму после родов, так как выглядела звезда прекрасно.

Узнав радостную новость поклонники тут же начали поздравлять Валерию в соцсетях: «Поздравляю с рождением малыша», «С рождением сыночка! ❤️». Чуть позже актриса согласилась побеседовать с журналистами.

Да, у меня родился сын. Хочу подождать, когда он немного подрастет. Пусть ему исполнится хотя бы полгода, тогда и раскрою тайну — как его назвали,

Говорить о том, кто отец ее ребенка, звезда отказалось. Дело в том, что в прошлом году стало известно о разводе Валерии с актером Максимом Онищенко . А о новых отношениях она поклонникам не рассказывала. Звезда вообще предпочитает скрывать личную жизнь от публики.

Именно поэтому в свое время я не сильно афишировала свадьбу, а потом и наш развод. Ничего оригинального, никаких страстей и драм. Как многие ранние браки, наш тоже оказался недолговечным. Но мы сумели остаться в хороших отношениях,

— добавила Валерия.

«Летидор» поздравляет актрису с рождением первенца!

Фото: Instagram@lerafedorovi.ch