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Звезда сериала «Кухня» тайно стала мамой
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Звезда сериала «Кухня» тайно стала мамой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
25-летняя Валерия Федорович известна по ролям в таких сериалах, как «Кухня» и «Отель Элеон». Артистка не любит говорить о личной жизни, поэтому поклонники и не предполагали, что девушка недавно стала мамой — Валерия не афишировала беременность и мастерски скрывала округлившийся живот.
Впервые о радостном событии Валерии сообщила на премии «Дай пять!» — там она получила награду в номинации «Любимая актриса». Федорович не смогла сдержать эмоций и поделилась своим счастьем. «Может, я и зря призналась, что три месяца назад у меня появился ребенок. Но сегодня я увидела таких милых, таких талантливых детей — и у меня просто зашкалили эмоции», — рассказала Валерия.
Позже журналисты вновь связались с актрисой — Валерия подтвердила, что у нее родился сын, но имя малыша она пока что не хочет разглашать. Кто является отцом ребенка — неизвестно.
«Да, у меня родился сын. Хочу подождать, когда он немного подрастет. Пусть ему исполнится хотя бы полгода, тогда и раскрою тайну — как его назвали», — рассказала актриса для "7 Дней".
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