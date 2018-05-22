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Николь Кидман станет бабушкой
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Николь Кидман станет бабушкой 

Журнал ОК! 1 час назад
50-летняя Николь Кидман готовится к новой роли — в ближайшее время она станет бабушкой! Актриса всеми способами поддерживает свою 25-летнюю приемную дочь Изабеллу и помогает ей стать мамой. Однако девушка не беременна. Она собирается усыновить ребенка.
У Изабеллы большое сердце. Она хочет дать малышу шанс, который когда-то выпал ей. Однако в этом процессе немаловажную роль сыграла и Николь. Она поддержала решение дочери, — прокомментировал источник.
Сейчас Изабелла вместе со своим супругом Максом живет в Лондоне. По данным зарубежных СМИ, Николь планирует купить супругам роскошный дом с пятью спальнями и навестить их в ближайшее время, чтобы помочь подготовить необходимые для усыновления документы.
Приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза
Напомним, что Изабеллу и Коннора Николь Кидман усыновила в браке с Томом Крузом. После развода дети остались жить с отцом. Также у актрисы есть две дочери — 9-летняя Сандэй Роуз и 6-летняя Фэйт Маргарет, рожденные в браке с Китом Урбаном.
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