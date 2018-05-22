Запор у новорождённого: как помочь ребёнку

Запоры у новорожденного малыша — явление довольно частое. Практически каждая мама хотя бы раз сталкивалась с этой проблемой. Конечно, когда у ребенка нет стула 1–2 дня, это вызывает беспокойство. Но прежде чем лечить свое чадо, нужно выяснить причины.

Сегодня мы разберемся:

какая норма стула у ребенка;

отчего могут возникать запоры;

как на их появление влияет вид вскармливания новорожденного;

какие меры профилактики проводить;

лечение запора в домашних условиях.

Норма стула новорожденного

Норма стула у малыша варьируется и зависит от индивидуальных особенностей ребенка и на каком он виде вскармливания. Чтобы вам проще было ориентироваться и понимать, когда пора бить тревогу, а когда можно не беспокоиться, мы приведем относительные нормы стула для разного возраста малыша и вида вскармливания. Первые два месяца жизни ребенка — после каждого кормления и до двух раз в сутки на грудном вскармливании и не менее одного раза в день на смешанном и искусственном вскармливании. С 2 месяцев до 6 месяцев — от пяти раз в сутки до 1–2 раз на грудном питании, 1 раз в день на искусственном и смешанном питании (у некоторых детей стул 1 раз в 2–3 дня на грудном вскармливании, и это тоже нормально, так как грудное молоко идеально подходит ребенку и полностью усваивается). У детей 6-месячного возраста и старше независимо от вида вскармливания стул 1–2 раза в день. Эти нормы дают только примерное понятие, прежде всего каждая мама должна ориентироваться на своего ребенка, на его настроение и самочувствие. Рассмотрим, какие причины влияют на появление запора у детей.

Причины запора:

заболевание кишечника — врожденные патологии, встречается крайне редко, чаще выясняется еще в роддоме;

на стул могут влиять болезни других органов и систем. Например, болезни щитовидной железы, нервной системы, рахит;

запоры могут возникать из-за незрелости кишечника, когда нервные клетки на стенке еще не развиты, они не могут вызвать достаточной перистальтики для продвижения каловых масс. Лечения в таком случае не требуется, проблема исчезает сама собой через два месяца;

после приема антибиотиков, антидепрессантов, противосудорожных, миорелаксантов, спазмолитиков матерью или ребенком может возникнуть нарушения стула;

самой частой и основной причиной запоров на грудном вскармливании является диета матери;

на искусственном и смешанном питании отсутствие стула может вызвать неподходящая смесь или частая смена молочных смесей;

недостаточное потребление воды ребенком вызывает загустение кала — и как следствие запор. Независимо, на каком виде вскармливания находится малыш, должно присутствовать допаивание;

как бы это странно ни звучало, но дефицит грудного молока может вызвать нарушение стула, за этим нужно следить по равномерному набору веса ребенка;

иногда запор случается после введения прикорма, чаще всего это происходит из-за неправильного или раннего изменения питания.

Если у ребенка задержка стула несколько дней, не спешите бить тревогу, это не всегда означает запор. В первую очередь нужно проанализировать ситуацию, обратить внимание на настроение и поведение ребенка. Зная признаки запора, вы сможете заметить недуг и своевременно оказать помощь новорожденному малышу.

Признаки запора:

грудничок беспричинно плачет, беспокойно спит, периодически тужится и краснеет, подтягивает ноги к животу;

живот вздут, газы отсутствуют;

кал твердый, имеет неприятный запах. Иногда может быть с кровью, о чем обязательно нужно сообщить врачу;

плохой аппетит, ребенок отказывается от еды;

регулярная задержка стула на 1–2 дня на фоне беспокойного поведения малыша может указывать на хронический запор.

Меры профилактики и лечение запора

Для начала поговорим о предупреждении запоров. Для грудных детей такие меры очень важны, именно благодаря им мама может и не столкнуться с этой проблемой. 1. Малышу, вне зависимости от того, какое молоко он потребляет — мамино или адаптированную молочную смесь, необходимо обеспечить дополнительное питьё. Питьевой режим нужно соблюдать в любое время года. Например, летом жарко, и дополнительная вода только улучшит обмен веществ. Зимой же в большинстве жилищ нашей страны сухой воздух, который плохо сказывается на переваривании пищи, и как следствие — нарушение стула. Что дать ребенку попить? В первую очередь это вода, и не кипяченая. Она, конечно, обеззаражена, и можно не бояться каких-либо инфекций, но и минеральных веществ в ней уже не осталось. Лучше покупать качественную бутилированную детскую воду. Так вы защитите малыша от инфекций и обеспечите всеми полезными минералами, необходимыми для роста и развития. В качестве питья можно использовать отвар изюма, богатого калием, который необходим детскому организму для регулярного стула.

Изюмная вода

Столовую ложку изюма тщательно промыть под проточной водой и залить стаканом кипятка. Оставить настой на ночь, с утра процедить и поить ребенка в течение дня. 2. Когда питьевой режим ребенка налажен, маме нужно обратить внимание на свою диету. На грудном и смешанном вскармливании именно мама является источником питательных веществ, так нужных малышу, и в большинстве случаев от неё зависит, будут у ребенка запоры или нет.

Что же можно кушать маме?

салаты из свежих овощей, включая в их состав укроп и петрушку, заправлять только растительным маслом, лучше оливковым;

печеные яблоки;

каши (гречневая, перловая, овсяная), если ребенок склонен к запорам, то рисовую лучше исключить из питания, до того как наладится стул грудничка;

супы на овощных бульонах;

белое мясо;

кисломолочные продукты, обладающие жирностью не более 5%;

чернослив, курага, вареная свекла и тыква — это источники калия, которые доступны каждому.

Что лучше исключить из питания мамы?

крепкий чай и кофе, какао;

жирные мясо, рыбу, кисломолочку;

сдобные хлебобулочные изделия;

калорийные десерты (если очень хочется сладкого, можно позволить себе пастилу или зефир, но, конечно же, в меру);

фрукты: груша, гранат.

3. Для хорошего обмена веществ ребенку необходима регулярная двигательная активность. Очень важно после каждого кормления выкладывать малыша на живот в течение получаса. Это помогает выведению газов и стабильному опорожнению кишечника. Для этих же целей малыша важно носить вертикально в течение 20 минут сразу же после еды. 4. Обязательно ежедневно проводить упражнения с грудничком, что способствует хорошей перистальтике кишечника. В гимнастику входит массаж живота и зарядка для ног, такая, как велосипед и подтягивания ног к животу поочередно и вместе. Зарядка проста в исполнении, с ней справится каждая мама, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильный массаж живота новорожденного производится движениями строго по часовой стрелке ладошкой мамы со средним надавливанием. Основание ладони должно находиться на лобке ребенка и лежать неподвижно. Массаж делать круговыми движениями в течение 15 минут. Если мамой будут соблюдаться все те условия, которые мы описали, то проблем с пищеварением у новорожденного наверняка не возникнет. И малыш, и мама будут чувствовать себя хорошо. Но иногда все описанные меры профилактики не помогают, и малышу срочно нужна помощь, времени на налаживание диеты и питьевого режима нет. Тогда на помощь приходят лекарственные препараты. Они быстро устранят проблему и облегчат состояние новорожденного. ВАЖНО! Не лечить ребенка, если он набирает вес и прекрасно себя чувствует. Не прибегать к помощи лекарственных средств, если вы не уверены, что это запор. Не начинать каких-либо курсов лечения без консультации с педиатром. И самое важное, не использовать механические способы воздействия на анальное отверстие ребенка, такие как мыло или градусник. Лекарства, которые можно применять у новорожденного в любом возрасте, свободно продаются в аптеке и отпускаются без рецепта врача. Они не принесут вред ребенку при однократном применении. Но постоянное их использование без рекомендаций врача может привести к усугублению проблемы.

Препараты, применяемые для лечения запора:

Глицериновые свечи, самый доступный и оптимальный вариант для помощи ребенку.

Слабительные средства на основе лактулозы, чаще всего в аптеке можно встретить лекарство с коммерческим названием Дюфалак. Применяется курсом для лечения запоров у детей любого возраста. Необходимо помнить, что прием лактулозы должен назначить врач! Он выясняет причину запора, подбирает дозу и проводит комплексное лечение, направленное не только на облегчение состояния, но и устранение причины болезни.

Микроклизмы Микролакс созданы для быстрого решения проблемы и облегчения состояния грудничка. Клизма не используется часто, так как вызывает привыкание и появление трещин заднего прохода у ребенка.

Несмотря на то, что сам запор не является серьезным заболеванием и достаточно легко поддается лечению, очень важно вовремя заметить проблему и оказать помощь ребенку, дабы избежать усугубления состояния. В решении этого вопроса главное — вовремя выявить причину нарушения стула, обратиться к врачу для получения профессиональной консультации и комплексного лечения. И помните, каждый ребенок индивидуален, не надо подгонять его под рамки нормы. Нужно просто внимательно следить за поведением и настроением ребенка, а начинать лечение только тогда, когда требуется.