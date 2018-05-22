За что первенцы ненавидят младших братьев и сестер

Если мы на второго (третьего и далее по счету) ребенка решаемся осознанно, то первенцы оказываются перед фактом. «У нас теперь будет малыш, ты рад?» И ответ далеко не всегда бывает положительным.

Егор, 14 лет, брату 8 лет, сестре два года

Быть старшим? Ну… это изматывает. Вроде бы тебя и особо не достают, но иногда так устаешь, будто на галерах грести заставили. Объективно никаких причин нет, сам удивляюсь, но порой так хочется свалить на недельку или на две… Особенно если разница в возрасте не очень большая.

Ведь он уже считает себя взрослым и все, что можно тебе — автоматически хочется младшему. Разрешили гулять допоздна? Сразу слышится крик: "Я тоже хочу гулять вечером". Занимаешься в спортивной секции? Готовься к тому, что придется заодно отводить на эту же секцию и брата.

В школу и из школы братец на первых порах не сможет ходить сам. И да, это тоже ляжет на плечи старшего. Возмущения бесполезны: в ответ получишь порцию отборных высказываний «А вот я в твоём возрасте…», «Не мешки же таскать заставляют» и коронное «А вот у моей подруги сын…» Твои любимые книги младший снова достанет из шкафа, начнет читать и вскоре окончательно замучает вопросами по поводу сюжета. И такое повторяется везде — от возможности ночевать у друзей до новой компьютерной игры.

Нет, конечно иметь младшего брата — не настолько ужасно, есть и много плюсов. С ним можно придумывать разные игры, в какой-то степени воплощать в жизнь то, чего самому хотелось в детстве. Можно сказать, что это своего рода демоверсия, ведь скорее всего мне тоже потом придется воспитывать своих детей. И ещё его можно попросить сбегать за мороженым или принести водички. И да простит меня УК РФ за эксплуатацию детского труда. В общем, несмотря ни на что я его всё-таки люблю. Что до сестры, неприятностей от неё почти нет: большая разница в возрасте, да и мелкая она ещё, чтобы проблемы создавать. Для неё можно построить домик, посадить туда игрушки и умиляться реакции малышки. Хотя она уже пытается отхватить место под солнцем. Начинает, правда, безобидно: с котлет и сосисок за ужином.

Оля, 12 лет, брату 2 года

Иногда я люблю Сережку, а иногда хочется закричать: зачем вы вообще его родили? Когда с ним возятся, думаю, что всем на меня наплевать. Посидела с Сережей — молодец, мама похвалит. Нет — ты старшая, он маленький, маму не жалеешь.

Но самое обидное, что малышам достается просто так то, ради чего нам, старшим, приходится постараться. Оценку хорошую получить, в квартире убрать. И все равно что-то не так. А малыш проснулся, поел, на горшок сел, мамино платье обслюнявил — и все в восторге. "Ой, молодец, ой, ты мой хороший помощник!" И когда взрослые приходят, меня все время выставляют в другую комнату — не мешай. А его нет — сидит себе, все только улыбаются и со стола сладости дают. Несправедливо как-то.

Но вообще он смешной, хороший и меня любит. Прихожу из школы — бежит, обнимается. Конечно, как не обнять в ответ. Но вот недавно испортил мой телефон, уронил в горшок — и опять же я виновата, не там оставила. В общем, я рада, что Сережа есть, но хотелось бы, чтобы и на меня у родителей было время и силы.

Дима, 8 лет, сестренке 3 года

Сначала она была смешная, лежала только в кроватке, меня не доставала. И все говорили, что я старший и взрослый, и защитник, было приятно. А сейчас от нее совсем нет покоя! Все время хочет, как я. Забирает карандаши, тетрадки. Приходят друзья — ее не отлепить просто. Играть — я, читать — я.

Беда в том, что с ней неинтересно — не поговорить нормально, не рассказать ничего. Мама говорит, что это пока так, потом она поумнеет. И будем дружит, как она с тетей Катей, своей сестрой. Но дождись еще это потом!

Но наблюдать, как она думает, соображает что-то, смешно. И жалко ее — иногда ударю, потом сам же и пожалею. Она не виновата, что такая маленькая и не очень умная. Ну и я люблю ее, наверное. Не хотел бы быть одним, ладно уж, пусть она тоже будет — я уже привык. Наташа, 4 года, сестренке 1 год Мне больше хочется старшую сестренку, большую. Чтобы играть с ней в прятки и догонялки. Эта маленькая совсем, как будто учит меня тоже быть лялей. Не нравится, что мы теперь не ходим на площадку — мама говорит, что там громко. И что у нее игрушки лучше, не нравится. И что мою кроватку отдали, тоже не нравится.