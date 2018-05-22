Стоит ли баловать детей сладостями

Ребенка хочется баловать и жалеть. Поэтому каждый день ему подсовывается сладенькое, из магазина обязательно приносится вкусняшка, а при малейшей жалобе малыша на высокие нагрузки в школе — спешно достается освобождение от физкультуры. И что в итоге? Министерство здравоохранения дает такие последние цифры — в России имеют лишний вес почти 12% детей и подростков, а 2,3% страдают выраженным ожирением. Разумеется, лишние килограммы в таком возрасте ведут к неправильному развитию позвоночника и создают отличную почву для появления многочисленных сопутствующих заболеваний. Но опасность не только в этом.

Вспомните — у каждого из нас в школьные годы среди одноклассников был полный ребенок-изгой, которого практически никогда не называли по имени — только «Пухлый», «Жирный» и так далее. Если это была девочка, издевательств на ее долю приходилось еще больше. В наше время роста в России интереса к психологии и личностной терапии — только совсем ленивый не знает, что все проблемы и комплексы человека идут из детства. Впрочем, тут опыт специалистов даже не нужен — достаточно вспомнить самих себя. Мало кто из нас был тем идеальным принцем и принцессой, которые есть в каждом классе. В основном мы были обычными детьми — с постоянной жгучей неловкостью по поводу своей немодной одежды, широкого носа, неправильного прикуса и подростковых прыщей. Даже незначительные мелочи заставляли дико стесняться. Я помню, как комплексовала сначала из-за того, что была слишком высокой, а потом — из-за небольших светлых волос на руках. Мои сверстники и сверстницы также зацикливались на собственных недостатках. В школьном возрасте несоответствие идеалу казалось настоящей катастрофой. А что испытывали те, кто страдал лишним весом, — жутко даже представить.

Уже в раннем школьном возрасте и мальчик, и девочка должны понимать, от каких продуктов полнеют, в каких много витаминов, в какое время дня лучше всего есть определенную еду.

Детям нужно рассказывать, что в полезном завтраке из овсяной каши с семечками — много углеводов, которые дадут энергию на весь день. Объяснять, что растущему ребенку обязательно нужен белок — а он содержится в яйцах и мясе. И мягко настаивать на ужине из молочных продуктов или свежих овощей, поясняя, что так сон будет лучше, а тело — красивым.

Зато все мы видим, что происходит с ними во взрослой жизни. Сколько неприятных мужчин-начальников, которые стремятся унижать людей, реализуя скрытые детские мечты о мести! Как много в них порой самодурства и непробиваемой ничем злости! Узнали? У каждого есть такой знакомый. Женщинам еще тяжелее — даже если во взрослой жизни полная девочка сумела привести себя в порядок (что бывает, увы, крайне редко), комплексы по поводу собственной внешности остаются с ней навсегда. И это огромная проблема. Недаром такое модное направление, как бодипозитив, быстро превратилось в России в поддержку женщин с лишним весом и теперь защищает их с пылом, граничащим с агрессией. Это неприятно, но чаще всего в подобных проблемах своих детей виноваты родители. Крайне редко бывает, что худенький спортивный ребенок во взрослой жизни вдруг набирает 20–30 килограммов. Поэтому я абсолютно уверена, что понятия правильного питания, вредной еды и даже диеты должны прививаться с самых малых лет. Уже в раннем школьном возрасте и мальчик, и девочка должны понимать, от каких продуктов полнеют, в каких много витаминов, в какое время дня лучше всего есть определенную еду. Детям нужно рассказывать, что в полезном завтраке из овсяной каши с семечками — много углеводов, которые дадут энергию на весь день. Объяснять, что растущему ребенку обязательно нужен белок — а он содержится в яйцах и мясе. И мягко настаивать на ужине из молочных продуктов или свежих овощей, поясняя, что так сон будет лучше, а тело — красивым. Девочка обязательно должна знать, из чего строится диета. Можно попробовать вместе с мамой пару дней в месяц питаться в легком режиме — здоровью это не принесет никакого вреда, даже если вес ребенка в норме. Дело в том, что знакомство с пищевыми ограничениями очень поможет девушке, если вдруг в зрелом возрасте она столкнется с необходимостью похудеть. Ведь произойти может многое — длительный стресс, гормональные сбои, беременность и роды. К тому же знание здоровых правильных диет обезопасит ребенка от жутких заболеваний вроде анорексии и булимии. Девочка будет знать, что делать свое тело красивым можно и нужно с помощью еды, а не отказа от нее.

Родители должны помочь ребенку разработать собственную домашнюю тренировку, которую он сможет выполнять в качестве зарядки.

Пусть в ней будут те упражнения, которые ему нравятся и прокачивают именно его слабые места. Кроме этого, ребенок хотя бы пару раз в неделю должен заниматься каким-либо видом спорта вне дома и школы.

С детства должна прививаться и любовь к физическим упражнениям. Уроков в школе недостаточно. Тем более что физкультура уже давно превратилась в какую-то чуть ли не карательную дисциплину, по моему мнению. Детей не учат бегать правильно, а просто гонят пять километров, как лошадей по степи, пока в конце они не упадут на газон, задыхаясь и проклиная спорт. Чего стоят одни разминки, состоящие из нелепых упражнений, которые максимально неинтересно выполнять! Поэтому родители должны помочь ребенку разработать собственную домашнюю тренировку, которую он сможет выполнять в качестве зарядки. Пусть в ней будут те упражнения, которые ему нравятся и прокачивают именно его слабые места. Кроме этого, ребенок хотя бы пару раз в неделю должен заниматься каким-либо видом спорта вне дома и школы. И если мальчики легко найдут себя в качалке, на футбольном поле или катке, то к девочкам нужен более тонкий подход. Правильная физическая нагрузка может сформировать из вашей дочери настоящую красавицу. Вопреки всем «страшилкам», лучше всего для девочки в раннем возрасте — балет и художественная гимнастика. Правильная осанка, красивые ноги, изящные движения — все это добавит девушке огромной уверенности в себе. Главное, чтобы тренер не пытался добиться от вашей дочери невероятных результатов, если она сама этого не хочет. Во взрослой жизни ваш ребенок уже не сможет без спорта, и он так или иначе будет присутствовать в его жизни. Заложенная в детстве привычка к физическим нагрузкам, правильному здоровому питанию — лучшая защита от болезней и лишнего веса.

По исследованиям медиков, максимальная активность мозга у мальчиков наступает в 4 года, у девочек в 9 лет. И сохраняется примерно до 17–20 лет. Получается, что детей закармливают сладостями именно в период активного формирования мозга, когда он наиболее уязвим к различным воздействиям. А это значит, у ребенка ухудшаются высшие психические функции — память, внимание, мышление, речь.

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Но, конечно, все это невозможно, если в семье царят совсем другие правила. Ребенок не будет поддаваться на ваши нравоучения, видя, как вы поедаете бутерброды и поливаете майонезом пельмени в 9 часов вечера. Единственный верный путь — учить собственным примером. Между тем каждый день я вижу на кассах супермаркета родителей, которые послушно сгребают леденцы, шоколадки и зефир с невероятным составом прямо в руки ноющих малышей. Культ пожирания сахара цветет в России пышным цветом — несмотря на протесты медиков. Романтизируется привычка бесконечного чаепития с «печеньками», а шоколад позиционируется как лучшее лекарство от депрессии. И, конечно, как самое вкусное в доме — сладкое подсовывается любимому ребенку. Но — нетрудно заметить, как конфеты и леденцы влияют на поведение малыша. Он становится взвинченным и гиперактивным. Что плохого? — спросите вы. Что ж, как и все простые углеводы, сахар работает быстро и просто — дает максимум энергии, которая через полчаса резко идет на спад. В итоге — крайне расшатанная нервная система. И это работает даже со взрослым человеком, что уж говорить о малыше. Более того — по исследованиям медиков, максимальная активность мозга у мальчиков наступает в 4 года, у девочек в 9 лет. И сохраняется примерно до 17–20 лет. Получается, что детей закармливают сладостями именно в период активного формирования мозга, когда он наиболее уязвим к различным воздействиям. А это значит, у ребенка ухудшаются высшие психические функции — память, внимание, мышление, речь. Это исследования, результаты которых были известны еще несколько десятков лет назад. Сейчас расхожее выражение «сахар — это белая смерть» продолжают произносить со смешком, запивая пирожное сладким кофе. Что ж, здоровый образ жизни или нет — это личный выбор каждого взрослого человека. Но задумайтесь — имеете ли вы право выбирать за собственного ребенка?