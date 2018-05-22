13 способов помочь детям есть больше овощей (даже брокколи!)

Добавляйте сливочное масло

Существует научное объяснение тому, почему большинство детей ненавидят, например, брокколи. Это привкус горечи — утверждает журнал Eat This. Горькое растение может быть ядовитым — так считали наши древние предки. Так что, дети инстинктивно не принимают продукты с горьковатым привкусом. Поэтому попробуйте давать им овощи, сдобренные или смазанные сливочным маслом — оно уберет эту самую горечь. К тому же масло содержит кучу витаминов, которые полезны для растущего ребенка, а добавленные жиры помогают лучше устаивать витамины, содержащиеся и в овощах. Попробуйте добавлять 1 столовую ложку сливочного масла в картофельное пюре, зеленую фасоль, брокколи или шпинат. Возможно, так детям будет вкуснее.

Подождите, пока дети проголодаются

Нет, не нужно морить их голодом. Но именно голодный ребенок скорее всего съест нарезанную соломкой морковь, огурцы или сладкий перец. «Как только мои дети приходят из школы, я сразу ставлю на стол тарелку с нарезанными овощами», говорит диетолог Иллис Шапиро. «Понятно, что потом я дам им что-то еще, но овощи — первое, что они видят, и сразу хватают, так как очень голодны после занятий».

Отвезите их туда, где можно собрать овощи с грядки

unsplash.com «Овощи, собранные на настоящей грядке, гораздо вкуснее, чем то, что продается в супермаркете», говорит Лора Сипулло, диетолог и автор блога о здоровом питании. «Какой ребенок откажется попробовать сладчайший горох или хрустящие огурцы, которые он сам только что сорвал?»

Добавляйте овощи в соусы

«Дети определенно дружелюбнее относятся к овощам, когда они входят в состав любимого соуса», говорит Тоби Амидор, эксперт по питанию. «Покупные соусы обычно содержат кучу сахара и консервантов, поэтому они не слишком полезны. Но вы можете сделать вкусный соус дома: просто возьмите плошку обычного кислого греческого йогурта и добавьте туда измельченный чеснок, сушеный укроп, соль, Вустерширский соус, чуть перца и немного свежего лука. Также можно положить туда нарезанный огурец».

Покажите им пример

Дети — сущие обезьяны. Стоит одному прыгнуть в грязную лужу, как там так же оказывается вся толпа. Попробуйте сыграть на этом. Отправьте детей в гости туда, где овощи за обедом — обычное дело. Возможно они тоже захотят попробовать.

Дайте им выбор

unsplash.com Сделайте на обед два вида разноцветных овощей и попросите ребенка выбрать: брокколи или морковка? Дети обожают, когда у них есть опция выбора. Они обязательно выберут что-то одно.

Ешьте побольше разных овощей сами

«Конечно мой пятилетка не будет есть брюссельскую капусту, которую ем я», говорит Мишель Дудаш, автор-диетолог, «но зато он с радостью пробует авокадо или макает овощные палочки в хумус».

Начинайте ужин с овощей

unsplash.com Когда дети сидят и ждут, что ужин вот-вот будет на столе, поставьте перед ними тарелку с разноцветными овощами. Можно подать к ним йогуртовый соус или хумус. Это как с хлебом: если подать его до основного блюда, то все стремительно на него накидываются. Давайте же заменим хлеб овощами.

Не заставляйте их «Чем меньше внимания я уделяю тому, едят мои дети овощи или нет, тем больше они их едят», говорит диетолог Иллис Шапиро. «Также я стараюсь не давать им много перекусов в течение дня, чтобы к обеду и ужину они были по-настоящему голодными и овощи вызывали бы у них ажиотаж».

Готовьте вместе с детьми

«У меня есть секретное оружие: я всегда приглашаю детей помочь мне на кухне», говорит Мишель Лой, диетолог. «Когда мы с ними готовим вместе и они помогают мне поливать брюссельскую капусту оливковым маслом, посыпают ее морской солью и перцем, у них сразу просыпается аппетит. Я читала исследование, согласно которому дети, вовлеченные в процесс готовки, больше настроены пробовать новое. И я вижу это по всем своим трем детям».

Устройте из ужина праздник

«Когда мы превращаем прием пищи в настоящее событие, детям психологически проще начать пробовать новое», говорит Лори Занини, пресс-секретарь Академии питания и диетологии. «Например, вы можете объявить неделю итальянской еды и каждый день подавать разные блюда из томатов. Либо накройте на стол, поставьте разноцветные тарелки, нарежьте овощи фигурками. Так дети начнут думать, что овощи — это что-то классное, а не унылая повинность»

Делайте смузи и пюре

unsplash.com Это идеальный способ незаметно впихнуть в ребенка побольше овощей. Исследование, проведенное Американским журналом клинической диетологии, показывает, что дети, получавшие овощи в виде пюре и смузи, употребляли их вдвое больше, чем сверстники, которым пытались скормить овощи целиком. Попробуйте положить в блендер половину авокадо, пол-стакана шпината, половину банана, кусочек консервированной тыквы и пол-стакана миндального молока. Это вкусно!

Хитрите

Дети не смогут скорчить рожицу при виде овощей в супе, если их там нет! Тоби Амидор, эксперт по питанию, говорит вот что: «Каждую пятницу я подаю детям куриный суп. Конечно, я добавляю туда сельдерей, репу, морковь, цветную капусту, лук и петрушку. Но когда приходит время обеда, я процеживаю бульон и выбрасываю овощи. Таким образом, дети не видят овощей в супе, зато незаметно для себя получают все питательные вещества, попавшие в бульон»

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