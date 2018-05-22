Психологи рассказали, как сохранить брак

День открытых дверей провели в Шипиловском загсе. Главным событием стала презентация школы счастливой семьи, где психологи будут помогать парам налаживать семейные отношения.

Школа откроется в сентябре, но специалисты Московской службы психологической помощи уже проводят пробные семейные консультации. В числе самых частых вопросов — почему первый год совместной жизни самый тяжелый? По статистике, в первый год после свадьбы разводятся около половины пар.

— Часто молодые люди вступают в брак, еще будучи детьми, — объяснила психолог Марина Голубцова . — Девушка выполняет для мужа роль мамы, а не жены. От этого и ссоры.

Обсудили и тему рождения первенца — этот период, несмотря на большую радость, иногда рушит отношения.

— Люди зря с иронией относятся к школе будущих родителей, особенно мужчины, — пояснила Марина Голубцова. — Они оказываются просто не готовы ко всем переменам. Супругам еще до рождения малыша стоит разделить обязанности.

Москвичка Наталья Шилова пожаловалась — ее муж мало общается с дочерью, объясняя, что его задача — приносить деньги в семью.

— Это роль менеджера, а не отца, — сказала психолог. — Помогайте ему, чтобы у молодого отца появилось время и на ребенка.

Посетители Дня открытых дверей в загсе смогли также принять участие в репетиции церемонии регистрации брака и мастер-классе «В ритме свадебного танца».

СПРАВКА

Некоторые загсы, в том числе Шипиловский, будут работать в воскресные дни, 10 июня и 8 июля. Это связано с тем, что суббота, 9 июня, будет рабочей. А 8 июля — День семьи, любви и верности.