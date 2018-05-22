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Суперпапа: новый снимок Роналду с девушкой и подросшими детьми бьет рекорды в Сети
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Суперпапа: новый снимок Роналду с девушкой и подросшими детьми бьет рекорды в Сети 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
Остались считаные дни до финала футбольной Лиги Чемпионов, в которой Криштиану Роналду (в составе клуба «Реал Мадрид») будет защищать свой престижный титул. А пока спортсмен проводит время с семьей — возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми: близнецами Евой и Матео, а также младшей дочкой Аланой.
Сегодня утром Криштиану опубликовал в своем микроблоге селфи с девушкой и малышами, и всего за 5 часов этот снимок набрал почти 4 миллиона «лайков».
«Чудесная семья», «Любите друг друга», «Какие милые детки!» — написали фолловеры Роналду в комментариях. Напомним, у футболиста есть также старший сын Криштианиньо, рожденный суррогатной матерью (как и двойняшки Ева и Матео).
Фото: Instagram
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