Суперпапа: новый снимок Роналду с девушкой и подросшими детьми бьет рекорды в Сети

Остались считаные дни до финала футбольной Лиги Чемпионов, в которой Криштиану Роналду (в составе клуба «Реал Мадрид») будет защищать свой престижный титул. А пока спортсмен проводит время с семьей — возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми: близнецами Евой и Матео, а также младшей дочкой Аланой.

Сегодня утром Криштиану опубликовал в своем микроблоге селфи с девушкой и малышами, и всего за 5 часов этот снимок набрал почти 4 миллиона «лайков».

«Чудесная семья», «Любите друг друга», «Какие милые детки!» — написали фолловеры Роналду в комментариях. Напомним, у футболиста есть также старший сын Криштианиньо, рожденный суррогатной матерью (как и двойняшки Ева и Матео).

Фото: Instagram