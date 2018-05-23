30-летний принц Монако Пьер Казираги стал отцом во второй раз

Пьер Казираги и его супруга Беатрис Борромео стали родителями во второй раз.

21 мая в семье Пьера Казираги и его 32-летней супруги Беатрис родился сын. Мальчика назвали Франческо Карлом Альбертом. Он стал седьмым в очереди на престол Монако. Стоит отметить, что беременность Беатрис старалась до последнего не афишировать. Об интересном положении стало известно пару месяцев назад во время ее визита на ежегодный Бал Роз в Монако.

Напомним, Пьер и Беатрис познакомились в колледже и начали встречаться десять лет назад. Свадьба пары состоялась три года назад. В феврале 2017 года у пары родился первый сын Стефано Эрколе Карло. В своих интервью Беатрис говорила, что она хочет много детей, так что после рождения первенца молодые родители решили не тянуть со вторым малышом.

Поздравляем пару с прибавлением!

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Фото:Global Look Press