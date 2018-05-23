Какие ягоды можно давать ребёнку?

Летом родители всегда стараются кормить своих малышей сезонными ягодами — чтобы дети «набирали» витамины на весь предстоящий год. Это стремление понять можно, однако должны быть ограничения. Например, с какого возраста можно давать ребёнку ягоды, или какие ягоды можно давать годовалому ребёнку.

Ведь важно, чтобы витамины, содержащиеся в ягодах, пошли малышам на пользу, а не привели к таким последствиям, как пищевая аллергия, или, к примеру, понос.

Подробнее о том, какие сезонные ягоды могут быть полезны крохе, как выбирать лучшие из них и сохранять на зиму.

Витамины для детей: полезные свойства ягод

Смородина в питании детей

Чёрная смородина — кладезь витаминов и микроэлементов: витамин С, калий и железо, фолиевая кислота. Смородину можно использовать в питании детей в качестве самостоятельного десерта, добавлять в варенье и желе, компоты и морсы.

Смородину чёрную, красную и белую можно заготавливать на зиму в виде «живого» перетёртого варенья — оно хранится в холодильнике. Полезную ягоду можно заморозить или высушить в духовке или на свежем воздухе. Чёрная смородина — незаменима в питании детей, так как содержит органические кислоты и микроэлементы, важные для крови и сердца.

Вне сезона можно употреблять замороженную или засушенную ягоду, или же мусс из перетёртой смородины с сахаром.

Клубника в питании детей

Клубника — это не только вкусное лакомство, но и способ укрепить зрение благодаря содержанию каротина (да, каротин содержится не только в моркови!). Богата клубника и органическими кислотами, витаминами для детей и микроэлементами. Однако помните о высокой аллергенности ягоды — клубника вводится в рацион питания детей не раньше года и постепенно.

Витамины для детей: клюква

Клюква богата кальцием, витамином С и органическими кислотами. Эта ягода эффективна в борьбе с микробами и помогает при расстройствах желудка. Морс из клюквы рекомендован при заболеваниях мочевыделительной системы, так как оказывает лёгкое противовоспалительное и обеззараживающее действие.

Малина в питании детей

Малина оказывает множество лечебных эффектов: жаропонижающий, противопростудный, потогонный. Не рекомендована малина при заболеваниях желудка и кишечника, а так же при пищевой аллергии.

Храните клубнику, чернику и малину в холодильнике, в специальном контейнере — фруктовнице. Если отделения в холодильнике нет, уберите ягоды в герметичный контейнер. Ежевику храните в ёмкости без крышки.

Гранат в детском питании

Гранат, который тоже считается ягодой, содержит витамины, органические кислоты и дубильные вещества. Его сок возбуждает аппетит и обладает закрепляющим действием. Поэтому не давайте его детям, страдающим запорами или избыточным весом. С осторожностью следует потреблять гранат малышам с пищевой аллергией.

Компот для ребёнка

Ягоды полезны и вкусны не только в свежем виде, но и в составе компота. Чтобы сохранить в напитке витамины для детей, не кипятите его более 5-ти минут. И осторожнее с подслащением, сахара можно использовать совсем немного!

Ягоды в питании детей: выбираем лучшие!

Если нет возможности собирать ягоды на своём участке — не беда. На рынках и в магазинах можно найти большой ягодный ассортимент. Только выбирать их нужно внимательно:

Выбирайте сухие, твёрдые, недеформированные ягоды без пятен, плесени или влаги.

Не покупайте клубнику или чернику с зелёным бочком, а ежевику с красным — это плохие ягоды.

При покупке замороженных ягод, встряхните мешок. Качественный продукт должен быть рассыпчатым. Если в пакете нащупывается единый комок, откажитесь от покупки — ягоды уже были разморожены и замораживались повторно.

Какие ягоды можно давать годовалому ребёнку

Вопрос — «какие ягоды можно давать годовалому ребёнку» становится особенно актуальным, когда наступает лето. Действительно, трудно не соблазниться и не предложить крохе вкусное и полезное.

Однако надо помнить, что система пищеварения у детей в этом возрасте пока ещё нежная, а в ягодах есть клетчатка и пектины, стимулирующие перистальтику кишечника. Также ягоды богаты органическими фруктовыми кислотами, которые активизируют пищеварение. При переизбытке ягод это чревато диареей.

Однако свежие витамины нужны, но в небольшом количестве. Как и какие ягоды можно давать ребёнку? В первую очередь, выбирать те, которые отличаются нежной мякотью. Это жёлтая черешня, вишня, ирга. Вводите ягоды небольшими порциями — вспомните, как начинали прикорм. А вот клубника и малина в детском рационе должны появиться уже после года, когда кроха попробует основные фрукты и ягоды.