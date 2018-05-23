Виктория Боня восхитила подписчиков новыми нежными фото с дочкой

Ведущая, модель, актриса, блогер и светская дива Виктория Боня поделилась на своей странице в Instagram милыми фотографиями с дочерью Анджелиной Летицией. Звезде захотелось показать, насколько она дорожит возможностью воспитывать своего ребенка и заботиться о ней, быть рядом и оберегать. Дело в том, что сейчас Виктория Боня находится в Москве, а дочь, вероятно, пока живет вместе с папой в Монако. Знаменитая мама же успела соскучиться по ребенку, а потому и поделилась этими фотографиями.

Бесценные моменты моей жизни 😍😍😍❤️❤️❤️. Моя душа, моя жизнь, моя вселенская любовь! 🙏🏼❤️ Какое же это счастье! ❤️🙏🏼 Спасибо вселенная за такое счастье! Скучаю,

— отметила Виктория Боня в подписи к посту.

«Красивые!», «Какие красавицы. Доченька у тебя ангелочек 👼», «Мамина любовь и счастье, две красотки!», «Виктория, ты умничка, ты просто молодчинка! И доча прелестная у тебя! Восхищаюсь тобой!», «Само очарование!», «Шикарное фото. И видно, что мама и дочка любят друг друга», — пишут в комментариях. Некоторые, правда, начали спорить, достаточно ли времени Виктория проводит с дочкой и не скучает ли по ней Анджелина. Однако звезда тут же ответила на эти претензии:

В нашей семье существует правило — когда я или отец уезжаем, мы планируем наши поездки так, чтобы либо я, либо бабушка, либо папа всегда были рядом с дочерью! За ее шесть лет в целом она даже 2-х недель не прожила только с няней! Не знаете. не говорите… Наша дочь всегда с одним из родителей, если что!

Напомним, большую часть времени Виктория Боня живет в США. Она воспитывает дочь от бывшего возлюбленного, ирландского наследника отца-мультимиллионера Александра Смерфита. Папа девочки живет в Монако. Дочь Виктории и Александра родилась в 2012 году.

В конце 2016 года пользователи социальных сетей заподозрили, что звезда рассталась с отцом своего ребенка. Как оказалось, эти подозрения в точности соответствовали действительности. Паре удалось расстаться друзьями. Оба родителя принимают активное участие в воспитании девочки. Ребенок, по словам Виктории Бони, большую часть времени проводит с ней в Лос-Анджелесе, там же ходит в школу, однако и к папе в Монако девочка тоже прилетает довольно часто.

Фото: Instagram / @victoriabonya

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