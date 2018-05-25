Сколько ребенок должен спать

Помню, как после выписки из роддома сын все время спал. К первому визиту участкового врача я уже начала беспокоиться, все ли с ним нормально? Наш педиатр говорит гениальную фразу: «Ваш ребенок никому ничего не должен!». Это ее ответ на вопросы типа: «А сколько он должен спать/есть/какать/икать/срыгивать/плакать и т.д. ?». Нужное, что называется, подчеркнуть. Далее идет лекция об уникальности и индивидуальности каждого новорожденного и ворох вопросов о первенцах, беременности, мамином и папином детстве и так далее. Потом выдается приблизительный прогноз поведения малыша, а также рекомендации. Не помню случая, чтобы она хоть раз ошиблась. И действительно, ребенок спит столько, сколько ему надо, и тогда, когда ему надо, иногда попадая в график, иногда выбиваясь из него. Есть некое общее количество часов в сутки для сна и бодрствования. С каждым месяцем соотношение меняется. За первый год жизни ребенка картина меняется кардинально.

Таблица сна от рождения до 3-х лет Возраст

Дневной сон Ночной сон Всего в сутки

новорожденный

от 1 часа до 3-х через каждые 1-2 часа

от 2-3 до 5-6 часов без перерыва

16-19 часов

1 месяц

4 сна по 40-1,5 часа, всего 6-8 часов

от 2-3 до 8-10 часов без перерыва

15,5-18 часов

2 месяца

4 сна по 1-1,5 часа, 5-6 часов

8-10 часов

15-16 часов

3 месяца

3-4 сна по 1,5-2 часа, всего 5-6 часов

10-12 часов

около 16 часов

4 месяца

3 сна по 1,5-2 часа, всего 4,5-6 часов

10-12 часов

14,5-16 часов

5 месяцев

2-3 сна по 1,5-2 часа, всего 3,5 часа

10-11 часов

13,5-16 часов

6 месяцев

2-3 сна по 1-2 часа, всего 3-4 часа

10-11 часов

13,5— 15,5 часов

7 месяцев

2-3 сна по 1-2 часа, всего 3-4 часа

10-11 часов

13,5— 15 часов

8 месяцев

2-3 сна по 1-2 часа, всего 3-4 часа

10-12 часов

13— 15 часов

9 месяцев

2 сна по 1-1,5 часа, всего 2-3 часа

10-12 часов

13— 15 часов

10 месяцев

2 сна по 1-1,5 часа, всего 2-3 часа

10-12 часов

13— 15 часов

11 месяцев

1-2 сна по 1-1,5 часа, всего 2-3 часа

10-12 часов

13— 15 часов

1 год 1-2 сна по 1-1,5 часа, всего 2-3 часа

10-12 часов

13— 15 часов

18 месяцев

1 сон 2-3 часа

10-12 часов

12-15 часов

2 года

1 сон 1,5-2 часа

10-11 часов

10-13 часов

3 года

1 сон 1-2 часа

10-11 часов

12 часов

до 6 лет 1-1,5 часа

10 часов

11-11,5 часов

Характеристики детского сна Помните, что в период бодрствования входит также подготовка ко сну и укладывание. Новорожденный До месяца малыши спят почти все время. Они не отличают день от ночи. Ночью они просыпаются каждые 3-4 часа поесть. Дневное бодрствование длится от 40 до 60 минут. Месячному малышу не нужно утомляться, чтобы заснуть. Важно с первых дней жизни показывать отличие ночи от дня. 1 месяц Ребенок уже может не спать больше часа. К 1,5 месяцам малыш обычно отличает день от ночи. Хорошо, если период непрерывного сна длится 3-5 часов. Важно следить, чтобы он приходился на ночь. 2 месяца Период бодрствования увеличивается до 1,5 часов. В это время происходит скачок умственного развития. Малыш начинает осознавать окружающий мир, обнаруживает собственные ручки-ножки. Нужно следить за тем, чтобы дневной сон был не меньше часа, иначе ребенок не будет восстанавливать силы. 3 месяца Ваш малыш уже может бодрствовать 1,20-1,35 часа. К этому времени, как правило, вырабатывается ритуал укладывания, режим дня, место и время сна. В этот период дети начинают осознавать изменчивость окружающего мира. Ребенок может стать тревожным и плаксивым. И тут важно продолжать соблюдать режим бодрствования и сна. В три месяца начинает вырабатываться мелатонин — гормон сна. Он разрушается на свету. Поэтому важно, чтобы ребенок спал в темноте. 4 месяца Время бодрствования увеличивается до 2-х часов. В этот период происходит кризис сна — регресс 4-х месяцев. Даже если до этого не наблюдалось проблем со сном, сейчас они могут появиться. Это опять-таки связано со скачком умственного развития. Если вы придерживались строгого режима дня, то сейчас имеет смысл отступить от него и начать укладывать малыша не по времени, а при появлении признаков усталости. Главное, чтобы общий баланс сна/бодрствования был соблюден. 5 месяцев Утренний сон меньше по времени, чем обеденный и послеобеденный. Основная сложность этого месяца — малыш уже научился переворачиваться, но сидеть еще не умеет. Ему хочется больше двигаться и узнавать мир, но делать это без вашей помощи он еще не может. В это время наиболее часты эмоциональные срывы у мамы, поскольку малыш в период бодрствования буквально «не слазит с рук». Сейчас очень важен режим сна, ритуалы укладывания. 6 месяцев Время бодрствования — 2,5-3 часа. Если ребенок бодрствует 3 часа и не утомляется, скоро он будет спать 2 раза в день вместо 3-х раз. Останутся утренний сон около полутора часов и дневной 2-3 часа. 7 месяцев Продолжается переход на два дневных сна. Режим неустойчив, нужно внимательно следить за ребенком, отслеживать признаки усталости, вовремя укладывать спать, следить за тем, чтобы два дневных сна были полноценными и длительными. Проснувшись ночью, малыш может начать отрабатывать навыки, освоенные днем. Нужно быть готовыми к тому, что потребуется время на его укладывание. 8 месяцев Время бодрствования наполнено новой физической активностью — малыш научился сидеть и вставать с опорой. В это время важно не дать ему переутомиться — это сразу негативно скажется на сне. 9 месяцев Время бодрствования уже около 4-х часов. Возможно, именно в это время вы откажетесь от укачивания. Малыши перерастают укладывание на руках. Ребенок может поползать перед сном возле мамы и тут же уснуть, иногда просто достаточно посидеть рядом. В этот период можно сформировать навык самостоятельного засыпания, если вы не сделали этого раньше, после 6-ти месяцев. 10 месяцев Малыш уже перешёл на два дневных сна. Нужно следить, чтобы он не спал дольше 1,5 часов. Длительный дневной сон может негативно сказаться на ночном сне. 11 месяцев Многие детки к этому времени переходят на 1 дневной сон. Главным условием для этого является срок бодрствования — 5-6 часов. Чтобы ребенок хорошо спал ночью, нужно следить, чтобы дневной сон был достаточно продолжительным. 1 год В год ритм жизни ребенка сменяется режимом. Уже можно говорить о четко выстроенном времени сна и бодрствования. Основная активность должна приходиться на время сразу после сна. 2-3 года В это время очень важны всяческие ритуалы — просыпания, кормления, прогулок, уборки игрушек. И, конечно же, засыпания. Ваш ребенок может уже отказаться от дневного сна. Если он спокойно, без признаков усталости выдерживает весь день, а ночной сон составляет не менее 12 часов, то можно не беспокоиться по этому поводу. Приведенные нормы сна и бодрствования, как всегда, условны. Помните — ваш ребенок индивидуален, и в любом случае, задавая ритм жизни, вы будете подстраиваться под него.