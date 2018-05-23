Как выглядят дети, которых вырастили звери

Вы думаете, что история Маугли — вымысел? Тогда познакомьтесь с детьми, которых в наше время воспитали животные.

1. Сиди Мохаммеда нашли в 1945 году в Северной Африке. Подростку было 15 лет, 10 из которых он прожил со страусами. Его отправили к родителям, но даже во взрослом возрасте Сиди постоянно тосковал о страусах.

2. В Чили нашли 10-летнего мальчика, прожившего два года в стае бродячих собак. Они обитали в пещере, днём бродили по улицам в поисках еды, Парнишке настолько нравилась такая жизнь, что он даже пытался убежать от полицейских, когда те намеревались его спасти. Сейчас мальчик, воспитанный собаками, живёт в приюте.

3. Суббота Мтхияне был найден в Африке, когда ему было пять лет. Последний год мальчик, которого бросила мать, прожил с обезьянами. К 15 годам он не освоил речь и не научился есть приготовленную пищу, но отвык ходить на четвереньках.

4. На севере Индии в лесу нашли девочку-Маугли, которая жила с обезьянами. Когда её забирали полицейские, девочка сопротивлялась, а обезьяны защищали её. Малышка предпочитала передвигаться на четвереньках и есть сырую еду, а по отношению к людям была агрессивной. Со временем она стала более спокойной, но, оставаясь в одиночестве, вновь вели себя подобно обезьяне.