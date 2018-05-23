Ребенок супруга от прошлого брака поможет сэкономить на НДФЛ

Минфин рассказал, положен ли налогоплательщику вычет на ребенка супруга от прошлого брака.

Чиновники ссылаются на нормы Кодекса, где сказано, что указанное освобождение предусмотрено не только для родителя, но и для его партнера по браку, если чадо растет в их семье.

Финансисты подчеркивают, первостепенно значение в данном случае имеет, факт содержания ребенка, а не биологическое родство.

Кроме того, если родитель вступил в новый брак, зарплата обоих супругов считается совместно нажитым имуществом, которое тратится, в том числе на несовершеннолетних членов семьи.