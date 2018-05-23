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Ребенок супруга от прошлого брака поможет сэкономить на НДФЛ
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Ребенок супруга от прошлого брака поможет сэкономить на НДФЛ 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, положен ли налогоплательщику вычет на ребенка супруга от прошлого брака.
Чиновники ссылаются на нормы Кодекса, где сказано, что указанное освобождение предусмотрено не только для родителя, но и для его партнера по браку, если чадо растет в их семье.
Финансисты подчеркивают, первостепенно значение в данном случае имеет, факт содержания ребенка, а не биологическое родство.
Кроме того, если родитель вступил в новый брак, зарплата обоих супругов считается совместно нажитым имуществом, которое тратится, в том числе на несовершеннолетних членов семьи.
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Женский форум
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