Брэд Питт выбрал работу, которая поможет ему помириться с Анджелиной Джоли

У 54-летнего Брэда Питта есть хороший план! Он хочет посвятить летние месяцы своим детям и 42-летней экс-жене Анджелине Джоли . Для этого оскароносный актёр поменял свой рабочий график. Об этом эксклюзивно для Us Weekly рассказал источник, приближенный к актёру.

Фотография: Legion-Media Анджелина Джоли и Брэд Питт

«Он выбрал проект, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе», — имеется в виду предстоящий фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино , одну из ролей в котором исполнит Брэд Питт. Как сообщается, актёр хочет работать по гибкому графику, чтобы наладить отношения с Джоли после развода и чаще видеться с детьми.

Брэд требует определённых условий в контракте, которые гарантируют ему свободное время для встреч со всеми шестью детьми.

У одной из самых красивых, но, увы, бывших пар, чей развод в сентябре 2016 года стал самой обсуждаемой новостью, подрастает шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло, 9-летние близнецы Вивьен и Нокс. Кстати говоря, ранее сообщалось, что Питт видит своих детей несколько раз в неделю.

Фотография: Legion-Media Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми

Что же касается нынешней девушки актёра Нери Оксман, то она, как сообщается не последует за любимым в Лос-Анджелес.

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Брэд и Нери активно участвуют в жизни друг друга, но не настолько, насколько бы он хотел. Она иногда будет приезжать к нему на съемки, но у неё есть своя жизнь в Бостоне.

Нери Оксман, www.materialecology.com