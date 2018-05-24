Анфиса Чехова призвала не верить идеальным мамочкам-блогерам

Телеведущая уверена: нет ничего страшного в том, чтобы не быть образцовой мамой.

Анфиса Чехова — не только известная телеведущая, но и заботливая мама. На днях в личном блоге звезда призналась: она далеко не образцовая родительница, и это совершенно нормально. Знаменитость уверена: невозможно все успевать — а потому не стоит доверять идеальным мамочкам-блогерам из Instagram.

Не верьте мамочкам-блогерам, которые выкладывают в течение дня тучу обработанных фото с детьми и содержательным текстом, и при этом уверяют, что все свое время уделяют детям, и им никто не помогает! А при этом еще в зале пресс идеальный качают, работу сложную работают и каждый день в идеальном макияже, с прической и одеты с иголочки! Не верьте, что их дети абсолютно не обделены их вниманием!Враки! Когда ты целый день возишься с ребенком, да еще работаешь и не забываешь ухаживать за собой, времени на красивые посты и длинные тексты нет вообще! Дурят они нас и заставляют испытывать чувство собственной неполноценности…

«Этот пост я написала, потому что радостно сплавила Солика в мини-клуб, и у меня появилось время пообедать и написать пост. Говорю честно, я неидеальная мать, и это НОРМАЛЬНО! Не позволяйте никому внушать вам чувство вины! Идеальных матерей не существует в природе! И, иногда, что бы реализовываться как женщина и как личность, нам нужно иметь помощниц, бабушек и детские сады. Мы не можем делать 100 дел одновременно на 5+, какая-то из сфер будет неминуемо страдать! Но главное, что мы можем дать нашим детям, — это психологически здоровую, не задерганную, счастливую, адекватную маму, полную безусловной любви к своему ребенку!» — эмоционально написала Анфиса Чехова в личном блоге.

Напомним, с 2009 года Анфиса Чехова состояла в отношениях с актером Гурамом Баблишвили , в 2012 году у пары родился сын Соломон, а в 2015 году знаменитости официально оформили брак. О разводе звезд стало известно в октябре прошлого года.

А недавно Анфиса Чехова объяснила, почему простила измену бывшему мужу.

Фото: Instagram

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