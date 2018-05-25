Анджелина Джоли не смогла вывезти детей из страны из-за Питта

Анджелина Джоли не сумела покинуть страну вместе с детьми из-за запрета Брэда Питта . Второй год длится бракоразводный процесс голливудской пары. Все это время некогда влюбленные пытаются поделить опеку над шестью детьми: сыновьями Мэддоксом, Паксом и Ноксом и дочерьми Захарой, Шайло и Вивьен. Конфликт в очередной раз обострился из-за действий Брэда Питта, который запретил бывшей супруге вывозить детей из страны. Причем актриса узнала об этом обстоятельстве уже в аэропорту, во время покупки билетов в Великобританию.

«Миссис Смит» хотела лететь вместе с детьми в Туманный Альбион на съемки сиквела «Малефисента». Узнав, что Питт наложил запрет на путешествия для собственных детей, Джоли пришла в ярость.

«С ней снова едва не случился нервный срыв. Окружение устало от ее сцен», — цитирует слова инсайдеров Teleprogramma.pro.

В настоящее время съемки фильма под угрозой срыва, но Анджелина не спешит урегулировать вопрос мирным путем.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Брэд Питт планирует представить свою новую возлюбленную Анджелине Джоли. Голливудский актер уже не скрывает отношения с 42-летней Нэри Оксман , которые длятся около года. Более того, Питт познакомил свою избранницу с биологической 11-летней дочерью Шайлой.

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