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Анджелина Джоли и Брэд Питт сильно поссорились
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Анджелина Джоли и Брэд Питт сильно поссорились 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Анжелина Джоли и Брэд Питт решили развестись еще в 2016 году, но до сих пор официально остаются мужем и женой. И, судя по всему, отношения между ними остаются натянутыми. Супруги до сих пор не могут договориться об опеке на детьми. Близкий источник из их окружения рассказал, что Энджи планировала взять детей с собой в Лондон на съемки второй части «Малифисенты», но Питт запретил ей вывозить Шайло, Пакса, Нокса, Мэддокса, Захару и Вивьен из США, пока они полностью не решат все вопросы об опеке над ними.
По словам, инсайдера Анджелина «пришла в ярость», и теперь они с Брэдом бесконечно обсуждают возможные варианты и устраивают друг другу сцены, а их близкие уже устали от этой бесконечной тяжбы. Верим, что экс-возлюбленным все же удастся договориться — в том числе, ради спокойствия их детей.
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