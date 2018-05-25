Что происходит с детьми-моделями

В рекламе снимаются не только взрослые, но и дети. Некоторые малыши становятся настолько узнаваемыми, что люди воспринимают их чуть ли не родственниками. Но когда очаровательные крохи вырастают, они меняются до неузнаваемости.

1. Спенсер Элден. Фото младенца Спенсера использовала для оформления альбома Never mind группа Nirvana. Альбом вышел в 1991 году, тогда Элдену было 4 месяца. В 2016 году Спенсер сфотографировался в том же бассейне.

2. Джесс Смит поучаствовала лишь в одной фотосессии в 1997 году, но её лицо знакомо не одному поколению детей. Малышка Джесс превратилась в Солнышко на заставке «Телепузиков».

3. Стелос Хаватсиас появился на постере Man and Baby, на котором изображен брутальный красавец с младенцем на руках.

Напечатанный в 1986 году постер разошёлся моментально, хотя тираж был огромный — 5 миллионов копий. Позднее его назвали самым популярным в Великобритании.