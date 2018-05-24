Ольга Тумайкина рассказала, что помогло ей вернуть дочь

История о том, как суд оставил дочь Ольги Тумайкиной отцу и чуть не лишил ее родительских прав, наверняка памятна поклонникам актрисы. В программе «Судьба человека» она рассказала о том, каким адом была жизнь с актером Андреем Бондарем — отцом их дочери Полины.

Они часто ссорились, и Бондарь даже поднимал на нее руку. Когда Ольге стало понятно, что так дальше жить невозможно, они решили расстаться.

Официально пара была не расписана, и Тумайкина с дочкой переехала в квартиру, которую ей удалось получить благодаря Михаилу Ульянову . А через некоторое время Андрей увез девочку к себе.

Ольга обращалась в правоохранительные органы , требуя вернуть ребенка. Но суд оставил девочку отцу.

"Когда я поняла, что не могу вернуть дочку, я на какое-то время отпустила ситуацию, и с той стороны исчез какой-то накал", — вспоминает актриса.

Сейчас Ольга живет вместе со своими двумя дочками — Полиной и Марусей. Полина пошла по стопам родителей — учится в Щукинском училище, а младшую Ольга не знакомит с отцом, к которому, по ее словам, испытывает только чувство благодарности за то, что он причастен к рождению ребенка.

Появился в ее жизни и любимый мужчина — Алексей. Ольга называет его исключительно «другом», в котором больше всего ценит то, что Алексей принимает ее такой, какая она есть. После пережитого ада это большая роскошь, говорит актриса.

За что мстил актрисе Андрей Бондарь, какие ультиматумы ставил, как удалось все-таки вернуть дочку и почему она ни разу не была официально замужем? Ответы — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».