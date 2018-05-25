В роддоме на улице 800-летия Москвы расскажут о первых днях жизни новорожденного

В роддоме №17 на улице 800-летия Москвы 2 июня состоится встреча «Школы матерей», которая будет посвящена первым дням жизни новорожденного. Об этом сообщили в пресс-центре больницы имени Вересаева, к которой относится роддом.

— На встрече подробно расскажут о грудном вскармливании, — пояснил сотрудник пресс-центра. — Также гости узнают об особенностях первых дней жизни с малышом: какие могут возникнуть трудности и как их решить.

Занятие начнется в 12.00. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 906-01-31.

Напомним, роддом № 17 находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 22 (вход через четвертый подъезд). (то)