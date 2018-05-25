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В роддоме на улице 800-летия Москвы расскажут о первых днях жизни новорожденного
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В роддоме на улице 800-летия Москвы расскажут о первых днях жизни новорожденного 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Бескудниково города Москвы
В роддоме №17 на улице 800-летия Москвы 2 июня состоится встреча «Школы матерей», которая будет посвящена первым дням жизни новорожденного. Об этом сообщили в пресс-центре больницы имени Вересаева, к которой относится роддом.
— На встрече подробно расскажут о грудном вскармливании, — пояснил сотрудник пресс-центра. — Также гости узнают об особенностях первых дней жизни с малышом: какие могут возникнуть трудности и как их решить.
Занятие начнется в 12.00. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 906-01-31.
Напомним, роддом № 17 находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 22 (вход через четвертый подъезд). (то)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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