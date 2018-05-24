Уход за кожей ребенка летом: как защищать и увлажнять

Заботливые родители должны знать, как правильно осуществлять уход за кожей ребенка летом, ведь солнышко дарит не только радостные эмоции, но и мелкие хлопоты. Новорожденный кажется таким беззащитным, что мама и папа относятся к нему очень бережно. Родители всеми силами пытаются обеспечить хрупкому созданию оптимальный уход. Хочется, чтобы малыш никогда не узнал, что такое опрелости, ранки и потницы. Однако уберечь кроху от всех неприятностей, к сожалению, не получится. Родители могут оградить своего ребенка от неблагоприятных факторов внешней среды, обеспечив ему максимальный комфорт. МедикФорум выяснил, как бороться с негативными факторами.

Как ухаживать за кожей ребенка летом

Кожа младенца восприимчива к инфекциям. Это связано с тем, что у маленького человека эпидермис очень тонкий, а поверхностный слой дермы довольно рыхлый. Так как иммунитет у малютки не сформирован, вероятность того микробы попадут в организм и активизируются в нем, довольно высока. Кожа является «входными воротами» для бактерий и вирусов. Родители должны учитывать этот факт. Кожа новорожденного нуждается в бережном отношении, ведь она немного суше, чем у взрослых. Моющие средства, впрочем, как и пересушенный воздух, делают ее уязвимой для различного рода бактерий. Постоянное купание ребенка с мылом ведет к появлению на ней микротрещин.

Родители должны своевременно наносить питательное средство на кожу малыша. Мылом желательно пользоваться на более 2-х раз в неделю, да и то, в исключительных случаях, например, если грязь не удаляется с помощью воды или влажных салфеток. Рекомендуется использовать только тот крем, на этикетке которого имеется специальная отметка, указывающая на его безопасность для детей. В средствах по уходу за кожей малышей не должно быть красителей, отдушек, спирта и других вредных примесей. Если карапуз склонен к аллергии, то следует воздержаться от использования минеральных масел, вазелина и ланолина. Попадая на кожу, эти средства образуют на ней воздухопроницаемую пленку. В итоге кожа становится уязвимой, так как в ней перестают образовываться жиры.

Как защитить кожу от вредных лучей?

Необходимо дозировать время пребывания малыша на солнце. Перед тем, как отправиться на прогулку, нужно нанести на детскую кожу специальный солнцезащитный крем. Родители, балующие годовалого кроху солнечными ванными, должны помнить, что продолжительность каждой процедуры не должна превышать 20-ти минут. Промежуток времени между 12 и 16 часами является пиком солнечной активности. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, желательно гулять с крохой до полудня или после четырех часов дня.

Потовые железы у малышей функционируют хуже, чем у взрослых. Ребенок может получить перегрев очень быстро. Родители, в жаркую погоду укутывающие своего карапуза, рискуют, что солнышко станет ему врагом, а не другом. На коже перегревшегося малютки могут появиться опрелости. Мама и папа должны надевать на кроху одежду из натуральных материалов. Синтетика плохо пропускает воздух, не позволяя коже малыша дышать. Натуральные ткани защищают тело от перегрева. Родителям рекомендуется надевать на кроху всего на один слой одежды больше, чем на себя. Ребенку, которому не исполнился один годик, нельзя загорать. Малышу в возрасте от одного до трех лет нежиться на солнышке нужно осторожно. Родители такого карапуза предварительно должны нанести на его кожу защитный крем.

Как защищать от солнца детей постарше?

Деткам постарше витамин D, вырабатываемый в ответ на солнечные лучи, идет на пользу. Однако в жаркую погоду на коже малыша могут появиться ожоги. Если это случилось, то к поврежденному месту следует приложить прохладный компресс с некрепким чаем или водой. От солнечных ожогов хорошо помогает кефир. Гулять с ребенком можно даже тогда, когда на улице идет дождь. В этом случае поверх хлопчатобумажной одежды на кроху следует надеть плотный костюм. Затем можно положить малютку в коляску и укрыть хлопчатобумажным одеялом. Комары доставляют множество хлопот. Не стоит обрабатывать малыша средствами против насекомых, предназначенными для взрослых. На место укуса можно нанести крем, содержащий рыбий жир или пантенол. Это поможет снять отечность.

Заболевания на коже ребенка летом

Родители, осуществляющие уход за кожей ребенка летом, могут обнаружить на ней признаки атопического дерматита (экземы). Паниковать по этому поводу не стоит. Для того чтобы справиться с заболеванием, необходимо выявить его причину. Чаще всего экзема обусловлена пищевой аллергией, реже — контактной аллергической реакцией. Если мама кормит новорожденного грудью, то она должна исключить из своего рациона наиболее распространенные аллергены: мясо, шоколад, клубнику, орехи, апельсины, яйца. Атопический дерматит может свидетельствовать о дисбактериозе кишечника. В этом случае, чтобы справиться с заболеванием, нужно наладить малышу пищеварительный процесс. Благоприятно воздействуют на кожу малыша различные ванны.

Ванны, смягчающие зуд: — 100 г картофельного крахмала следует растворить в прохладной воде, а затем добавить смесь в воду для купания малыша; — измельчить столовой ложки овсяных хлопьев и добавить смесь в воду, где будет плескаться кроха. Противовоспалительная ванна: — столовой ложки череды залить стаканом кипятка, оставить на 10 минут, а затем вылить в воду для купания ребенка. На коже ребенка могут появиться опрелости. Они выглядят как покраснения в области ягодиц и промежности. Чтобы предотвратить и устранить опрелости, необходимо регулярно подмывать карапуза, а во время купания обрабатывать кожные складки присыпкой с окисью цинка или тальком. Крем на детскую кожу нужно наносить толстым слоем, так как это затрудняет проникновение воздуха в кожные покровы. Если на коже карапуза появились гнойники, то его нужно срочно показать педиатру. Пораженные участки нельзя мочить. Их необходимо обрабатывать спиртовым раствором, антимикробными мазями и зеленкой. Желательно как можно скорее выяснить причину высыпаний. Инфекция, проявившаяся в виде гнойников, может быть опасна для окружающих. Лето — прекрасная пора. Ребенок наверняка будет радоваться хорошей погоде, если родители будут о нем заботиться. Ранее эксперты рассказали про уход за кожей тела.