Джоли запретили увезти детей из США

42-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли собиралась взять своих шестерых детей с собой в Лондон, где она принимает участие в съёмках второй части фильма «Малифисента». Однако сделать этого она не может, так как сейчас решаются вопросы опеки над детьми из-за развода с Брэдом Питтом

Источники американских СМИ сообщают, что сейчас Джоли пытается как-то повлиять на происходящее, однако актриса расстроена. Отмечается, что брак уже почти расторгнут.

Известно также, что Питт и Джоли решили, что необходимо уважительно относиться друг к другу, так как это важно для их детей.