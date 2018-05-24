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Джоли запретили увезти детей из США
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Джоли запретили увезти детей из США 

News.ru 46 минут назад
42-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли собиралась взять своих шестерых детей с собой в Лондон, где она принимает участие в съёмках второй части фильма «Малифисента». Однако сделать этого она не может, так как сейчас решаются вопросы опеки над детьми из-за развода с Брэдом Питтом.
Источники американских СМИ сообщают, что сейчас Джоли пытается как-то повлиять на происходящее, однако актриса расстроена. Отмечается, что брак уже почти расторгнут.
Известно также, что Питт и Джоли решили, что необходимо уважительно относиться друг к другу, так как это важно для их детей.
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