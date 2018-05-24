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Мужчины VS Женщины: Стало известно, кого больше в Башкирии
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Мужчины VS Женщины: Стало известно, кого больше в Башкирии 

Новости Рязани 39 минут назад
Фото: Новости Рязани
Фото: pixabay.com  В Башкирии, по статистике, проживает больше женщин, чем мужчин. И чем старше возраст людей, тем больше диспропорция в сторону слабого пола.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, на данный момент, если брать средние данные, на тысячу мужчин в Башкирии приходится 1132 женщины. Если рассматривать статистику по возрастам, то мальчиков рождается намного больше: на тысячу детей и подростков мужского пола от 0 до 15 лет приходится всего 953 девочки. Но после 30 лет картина меняется. У людей в возрастном диапазоне от 30 до 49 лет на 1000 мужчин уже приходится 1036 женщин. А вот у пожилых людей уже наблюдается резкая нехватка мужчин (с 60 до 69 лет): 1000 к 1405. После 70 лет мужчин остается совсем мало: на 2332 женщины приходится только 1000 мужчин. Отмечено, что такая диспропорция полов наблюдается по всей России.
На данный момент в Башкирии проживает 4,063 млн человек. Только 55,6% из них люди трудоспособного возраста, 24% — люди пенсионного возраста и 20,4% — дети.
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