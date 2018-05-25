«Когда спокойное отношение к сексу с кем угодно»

Школьникам начнут рассказывать об инцесте и изменах

С августа 2018 года в российских школах начнут преподавать новый курс для учеников и родителей, рассказывающий о семейном укладе, причем его темами дополнят существующие уроки, а не будут создавать отдельный предмет. Курс был разработан общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» (НРА), выигравшей государственный тендер на его создание. В рамках курса старшеклассников станут готовить к «будущему родительству», преподавать им «основы мужской и женской культуры», семейного права, а также проводить уроки «семейной любви». «Лента.ру» попыталась выяснить у секретаря координационного совета НРА Алексея Гусева , что будет представлять собой этот курс и зачем он вообще понадобился.

«Лента.ру»: Так ли нужно все это объяснять?

Гусев: Нужно. Потому что тема семьи — находится на стыке разных предметов. А в нашем школьном курсе предметы, как бы это сказать, сегрегированы друг от друга. И как раз такой предмет, связанный с семьей, должен вмещать в себя знания из разных областей и транслироваться на разных этапах — и на уроках, и во внеурочной, и в каникулярной работе.

Есть ли вообще проблема с пониманием семейных ценностей у школьников? Даже в советское время, вроде бы, не было такого предмета — может, в церковно-приходских школах только было нечто подобное.

Как раз все наоборот. В церковно-приходских школах никогда не было такого предмета, потому что сам закон божий и вообще все, что с ним связано, базируется на книге Бытия, основным событием которой является сотворение человека и то, что произошло потом с Адамом и Евой. Поэтому там-то как раз это не выделяли, а вот в советское время — выделяли!

В 60-е годы появился курс «Гигиена и психология семейной жизни». Там речь шла… Ну, понятно, о чем — о гигиене и психологии. В 1983 году был введен общесоветский курс «Этика и психология семейной жизни». Это как раз потеря начала 2000-х и 90-х годов, когда много что развалилось. В том числе мы и на это перестали обращать внимание. В советское время даже был специальный Совет по вопросам семьи, который функционировал не при Академии педагогических наук, а при большой академии. В него входили представители МВД Министерства обороны , крупнейших наших советских педагогических НИИ. То есть, статус вопроса «продвижение семейных ценностей» был очень серьезным.

Если взять телепрограмму… Я тут недавно супруге купил газету, выпущенную в день ее рождения, — 8 марта 1979 года. В ней программа всего на два телеканала. Был очень короткий набор телепередач. Но по одной программе в этот день шла «Мамина школа», а по другой — «Родителям о детях».

Но мы-то про школьников сейчас говорим. В рамках вашего курса предполагается обсуждать «основы мужской и женской культуры» и проводить уроки «семейной любви». Разве в советской школе что-то подобное было? Это, вообще-то, достаточно абстрактные темы.

Во-первых, абсолютно не абстрактные, а очень даже конкретные. Перед нами же не стоит задача повторить советский опыт.

Главный принцип для педагога, который начинает говорить про семью, это хорошее знание семейной ситуации в детском коллективе. Иначе могут быть проблемы, иначе мы будем на уроке говорить совсем не то, что дети видят дома. Второе: мы, скорее, должны говорить о некоем моделировании будущей семьи, моделировании ориентиров для детей. Потому что мы знаем, что сейчас в семьях происходит разное… Много разведенных… У нас в стране 600 тысяч отцов-одиночек! Пять миллионов матерей-одиночек и 600 тысяч отцов-одиночек!

Матерей-то на порядок больше.

Ну да, но то, что одинокие отцы есть, — тоже определенный сигнал. Поэтому мы говорим: давайте играть в форсайт-игру, построим семью будущего, сориентируем ребенка на некие ценностные ориентиры… Вот. Это ни в коем случае не будет отдельный предмет. Некоторые говорят: давайте введем обязательное семьеведение. Мы категорически говорим — «нет»! Это должно быть в разных формах, в разном возрасте и совершенно в разных предметах. Главное — тему держать в поле зрения.

То есть, эта программа будет по кусочкам врезана в каждый уже имеющийся предмет?

Абсолютно.

Что, и в математику?

В математику? А почему нет. Посчитайте, например, количество предков, родственников в геометрической, арифметической прогрессии. А если вы это посчитаете, опять же, без основ знания генеалогии как исторической дисциплины, то получится, что у вас в восьмом или десятом поколении такое количество предков, что их на Земле в свое время столько не жило! Это свидетельствует уже о другом аспекте семейной тематики — биологическом, а именно генетике и всем, что с этим связано.

Так, и как встраивать семейные ценности в биологию?

Встраивать… Повторю, курсы элективные, по выбору, и это рекомендации регионам. Может и не будут в биологию встраивать. Но я бы встраивал в биологию. Прежде всего, она связана с генетикой и ее законами. Передача, в том числе в семье, внешности, характера, поведения и так далее. Вот эти законы применимы… Понимаете, очень важно историю, обществознание, литературу и биологию преломить на предмет самого себя, своей семьи. Как в нашей семье сработали законы генетики.

Очень интересно, продолжайте.

А есть же еще разные табуированные моменты, которые мы сейчас при всей нашей всевольности иногда забываем.

Например?

Например, браки между близкими родственниками.

Вы считаете, что об этом надо тоже говорить? Какую пользу это несет для общего нарратива?

Польза простая — близкородственные браки дают генетические мутации, которые приводят к появлению людей с врожденными пороками развития.

Вы думаете, подростки этого не знают и потом без этого будут стремиться заключить такой брачный союз? Они такой информации не имеют?

Я не говорю, что мы этим курсом собираемся вообще наполнить всю жизнь людей смыслами и информацией. Конечно, имеют, но, опять же, у меня старший ребенок, дочь, только закончила школу, а средний только идет в первый класс. Я ни в том, ни в другом варианте не видел… Вот смотрите, какой стык юридической тематики (почему в Семейном кодексе запрещены браки между близкими родственниками), исторической (кто такие близкие родственники) и биологической (какие могут быть биологические мутации, ведь они связаны с подобного рода браками).

Дальше идет самое главное: то, что сейчас требует повышенного внимания (да и всегда), — морально-нравственные вещи. Если у нас спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно — и с чем угодно, — тогда возникает вопрос всех этих моментов…

Вы думаете, у нас в обществе спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно?

Слава богу, не у всего общества, но тоже имеет место быть такое, знаете ли… Вот мы что наблюдаем? По исследованию, которое мы проводили, молодежь выступает категорически против каких-либо сексуальных измен в браке. Мы стали копаться глубже, узнавать — почему, и выяснили ключевой пример: банальность (то есть, десакрализация) и доступность секса, и этот принцип «мы уже нагулялись до брака, зачем портить что-то в браке»… Вот оно, понимаете, из некоего такого сакрального, подсознательного и тайного, таинственного, перешло в стадию банально-повседневных категорий. Поэтому все эти моменты так или иначе связаны с семьей.

Кстати, а что вы собираетесь говорить ученикам о возможности секса до брака?

Мы как-то в этих рекомендациях пошли не в сторону практико-ориентированного подхода, а в сторону ценностно-нравственного момента, содержательного… Мы вообще тему сексуальности и секса не внесли туда никак.

Но она же имеет огромное значение в вопросе семьи, брака. Если даже говорить о моральном воспитании — должны же как раз быть какие-то ориентиры в плане сексуальности для молодых людей?

Ну да, но нельзя же объять необъятное. И эти моменты требуют пока дальнейшей работы и очень правильного, грамотного и взвешенного изложения. Ведь в нашем обществе если нет темы — то ее и нет. А сейчас покажи какой-то момент, обозначь, и сразу оказывается, что все все знают, все все видели, все во всем видят подвох, некую попытку ограничить свободу и установить диктатуру. Но семья — деликатная, тонкая тема. Как только что-то начинаешь в ней делать, надо очень детально взвешивать, что ты явишь миру. Поэтому не все сразу.

Давайте тогда разберемся в частностях. «Основы женской и мужской культуры» — какую женскую и мужскую культуру будут прививать детям?

Отмечу, что, прежде всего, это мужская и женская культура, связанная с семьей. Роль матери. Что такое «глава семьи» исторически и что собой это понятие представляет сегодня. По сути, если говорить научным языком, речь идет об этике семейных отношений, ценностях. «Я признаю свою супругу значимой для меня». Почему и — что очень интересно — в чем это выражается? Культура писем, записок, неких домашних семейных традиций, ритуалов. В конце концов, признание в любви.

Вот, к примеру, жена говорит мужу: «Я благодарю тебе за то, что ты взял меня в жены». Это изначально может показаться смешным (это высказывание — к урокам семейной любви как раз). А если начинаешь раскручивать эту ситуацию… Что значит жена, что значит «спутница жизни», супруга? Вот о каких элементах идет речь.

Может ли женщина быть главой семьи?

Может.

Вы будете об этом рассказывать?

Понимаете, не столько рассказывать, сколько обсуждать…

Но вы будете инициировать такую дискуссию?

Конечно. Сейчас де факто в очень многих семьях женщина все роли на себя берет. Как раз вот эта дифференциация ролей настолько перепутана, не определена и непонятна, что ничего хорошего в этом нет. Вот эта сила женщины, вот это «я все могу сама». У нас такое движение есть — мы говорили о матерях одиночках, а есть же среди них такие, у которых не судьба так сложилась, а женщина просто доказывает собственную состоятельность и с помощью экстракорпорального оплодотворения или просто каких-то фрагментарных отношений с мужчиной. Рожают якобы «для себя»!

Это, по-вашему, плохо?

А вот этот вопрос как раз дальше и выносится на обсуждение. Если это хорошо, то тогда где роль отца в этой истории — духовная, нравственная и психологическая. Во всей этой истории — где этот папа? Или папа заведомо является антигероем неким? Почему мама меня родила для себя?

А есть, на ваш взгляд, чисто женские и чисто мужские обязанности? Или это тоже предмет для обсуждения?

На мой взгляд, таких обязанностей нет, но формулировки самих обязанностей, что они собой представляют и как их распределять, требуют обсуждения.

Семейные ценности — очень широкое определение. Если мы почитаем труд Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», то увидим картину того, как они меняются по прошествии лет и столетий. На каких семейных ценностях — у нас же многонациональная, многоконфессиональная страна — строится ваш курс?

Начнем с того, что традиционные базовые ценности — такие, как любовь, взаимопонимание, взаимоподдержка, дружба, искренность, стремление к взаимопониманию и саморазвитию человека — не меняются. И они не меняются в зависимости от религии, национальности и времени.

Тогда чем семейные ценности отличаются от общечеловеческих, которые и должны прививаться в школе?

Семейные ценности являются частью наших базовых, национальных, общечеловеческих ценностей. Мы их не планировали выпячивать и тем более ставить в альтернативу чему бы то ни было. Почему мы в принципе говорим о роли любви в семье? О дружбе? Мы говорим, что дружба является базовой ценностью, укрепляющей семью. Мы говорим о взаимной ответственности, о том, что она является фундаментом детско-родительских отношений.

Не думаете ли вы, что введение этого курса только усугубит ситуацию — дети зачастую все делают наоборот из чувства противоречия, не так, как говорят им взрослые?

Именно для этого мы сделали рекомендации, дабы не допустить формальных, грустных и никому не интересных лекционно-нравоучительных занятий. Если почитать их, то мы как раз советуем самые разные формы: квесты, форсайт-игры, различные там кроссворды, сканворды. В общем, какие угодно. Мы как раз пытаемся увести эту тему от тупой нравоучительности. Мы пытаемся ее адаптировать к современному детскому восприятию.

Мы начали разговор с советского периода и, наверное, должны к нему красиво вернуться. В чем было фиаско курса «Этика и психология семейной жизни»?

В чем?

В том, что он был единым, во всем СССР введенным, и его стали преподавать бабушки, которым не хватало нагрузки по родному предмету, которые дискредитировали саму эту идею. Для меня одним из лозунгов, которым я руководствовался в работе над этими материалами, является «если хочешь убить идею — формализуй ее», сделай ее обязательной.