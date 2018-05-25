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Ее свекровь снисходительно ответила ей, когда она просила о помощи. Но то, что невестка сказала ей — бесценно!
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Ее свекровь снисходительно ответила ей, когда она просила о помощи. Но то, что невестка сказала ей — бесценно! 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Женщине, которая была замужем за безответственным мужем, пришлось воспитывать ребенка самостоятельно, потому что так называемый муж всегда был в баре со своими друзьями, а когда он появлялся дома, то его одолевала лень.
Однажды она позвонила своей свекрови, с которой она не всегда была в хороших отношениях, потому что она, как правило, занимала сторону сына, даже не выслушав невестку.
Женщина спросила: «Не могли бы вы сказать мне, кто купает ребенка, если он обкакался? Папа или мама?»
«Только мама, дорогая» — сказала свекровь снисходительно.
«Ладно», — сказала женщина, — «Не могли бы вы приехать ко мне? Ваш сын напился и обоср@лся!»
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