Ее свекровь снисходительно ответила ей, когда она просила о помощи. Но то, что невестка сказала ей — бесценно!

Женщине, которая была замужем за безответственным мужем, пришлось воспитывать ребенка самостоятельно, потому что так называемый муж всегда был в баре со своими друзьями, а когда он появлялся дома, то его одолевала лень.

Однажды она позвонила своей свекрови, с которой она не всегда была в хороших отношениях, потому что она, как правило, занимала сторону сына, даже не выслушав невестку.

Женщина спросила: «Не могли бы вы сказать мне, кто купает ребенка, если он обкакался? Папа или мама?»

«Только мама, дорогая» — сказала свекровь снисходительно.

«Ладно», — сказала женщина, — «Не могли бы вы приехать ко мне? Ваш сын напился и обоср@лся!»