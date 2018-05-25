Хью Грант женится: все подробности личной жизни голливудского красавчика

Еще совсем недавно, когда Хью и Анна ждали третьего ребенка, СМИ называли звезду романтических комедий не иначе как «убежденный холостяк», а теперь дела меняются. Пара подала заявление на регистрацию брака в администрацию Челси. Они сыграют свадьбу в конце месяца.

Анна родилась в Швеции и работает телепродюссером, она почти на 20 лет моложе своего будущего супруга. Они познакомились в баре на вечеринке у общих друзей в 2012 году.

Роман с актрисой Элизабет Херли — самый продолжительный в жизни Хью Гранта. Пара была вместе 13 лет, но в 2000-м году все-таки распалась. Точно неизвестно, что привело к разрыву, ведь девушка уже однажды простила своему спутнику серьезный проступок.

В 1995 году актер был арестован в Лос-Анджелесе на бульваре Сансет за связь с проституткой по имени Дивайн Браун. За это ему присудили штраф в размере $1180 и приговорили к двум годам условно. Кроме того, ему пришлось пройти курс лекций о ВИЧ-инфекции. А Дивайн неплохо нажилась на этой ситуации: за эфиры на телевидении и комментарии прессе она получила около 1 млн долларов!

Несмотря на эту ситуацию и другие разногласия, пара разошлась мирно. Хью и Элизабет до сих пор дружат, актриса даже попросила экс-бойфренда стать крестным ее сына. «На прошлой неделе он стал отцом пятерых детей. И это после 50 лет! Он прекрасный отец. Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного», — пошутила недавно Херли в эфире программы Watch What Happens Live.

У Хью пятеро детей: трое от Анны Эберштейн и двое от китайской актрисы Тиглан Хонг. В 2011 и 2013 году Тиглан родила ему дочь и сына, но тогда актер сказал, что не готов жениться. Нужно отдать ему должное, девушку он не бросил: помогал финансово, дал детям свою фамилию и купил семье особняк недалеко от своего дома. Тиглан также просила партнера защитить ее от журналистов и угрожала увезти детей в Китай, но Хью со всей серьезностью отнесся к ее просьбе.

Нынешняя спутница актера Анна Эберштейн родила первого ребенка примерно в то же время, когда Тиглан подарила Хью второго. У мальчиков Джона и Феликса совсем небольшая разница в возрасте. В 2015 году продюсер родила дочь, а в 2018 еще одного ребенка — уже пятого для Хью. Его пол и имя журналисты не знают до сих пор. Кстати для Анны актер приобрел дом в том же районе, где живет Тиглан. Не знаем, как часто эта странная компания собирается вместе, но, видимо, им и так неплохо живется.

«Я видел очень мало благополучных браков, — рассказывает Грант. — В основном люди обрекают себя на скучное совместное сосуществование. Но я удивлен, какой из меня получился удачный папаша. Так трогателен, что довожу сам себя до слез!».

Изначально Анну привлекло в мужчине именно ненавязчивое отношение к браку, но прошло уже 6 лет и, видимо, актер изменился и решил остепениться. Кто знает, может пара решиться завести еще несколько детей. Хью их любит!