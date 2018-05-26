Ведем ребенка в парикмахерскую

Элементарная процедура — стрижка волос у ребенка — в маленьком возрасте может быть не просто выполнимой. Необходимо учесть множество нюансов, чтобы ребенок не боялся, а, наоборот, шел бы в парикмахерскую с радостью.